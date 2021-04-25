Ограничения движения в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: какие дороги перекроют из-за парада

Движение ограничат из-за репетиций и празднования 9 мая. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ограничения движения в Ростове-на-Дону 9 марта 2021 — полный список от «КП-Ростов». Рассказываем, на каких участках нельзя будет проехать из-за репетиций и парада ко Дню Победы.

РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА

Когда:

- 3 — 4 мая, с 18.00 до 1.00;

- 4 — 5 мая, с 18.00 до 1.00 (резервный день)

- 5 — 6 мая, с 18.00 до 1.00

Где запретят проезд:

- Площадь Театральная

- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспекта Ворошиловского;

- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной;

- Улица 20-я Линия, на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса

Ограничения при прохождении механизированной колонны:

- Проспект Шолохова, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.

Когда:

7 мая, с 6.00 до 12.00 (генеральная репетиция)

Где запретят проезд:

- пл. Театральна;

- Проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая;

- Улица Максима Горького и улица Ченцова,, на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;

- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспекта Ворошиловский;

- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральная;

- Улица 20-я Линия, на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.

Ограничения при прохождении механизированной колонны:

- Проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Когда:

9 мая, с 6.00 до 14.00

Где запретят проезд:

- площадь Театральна;

- Проспект Театральный, на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая;

- Улица Максима Горького и улица Ченцова, на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;

- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспека Ворошиловский;

- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральная;

- Улица 20-я Линия на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса;

- Проспект Шолохова;

- Улица 20-я Линия и ул. 19-я Линия до улицы Закруткина

Ограничения при прохождении механизированной колонны:

- Проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.

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