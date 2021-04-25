Ограничения движения в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: какие дороги перекроют из-за парада

Движение ограничат из-за репетиций и празднования 9 мая.
Фото: Михаил ПАТЛИС
Ограничения движения в Ростове-на-Дону 9 марта 2021 — полный список от «КП-Ростов». Рассказываем, на каких участках нельзя будет проехать из-за репетиций и парада ко Дню Победы.
РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА
Когда:
- 3 — 4 мая, с 18.00 до 1.00;
- 4 — 5 мая, с 18.00 до 1.00 (резервный день)
- 5 — 6 мая, с 18.00 до 1.00
Где запретят проезд:
- Площадь Театральная
- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспекта Ворошиловского;
- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральной;
- Улица 20-я Линия, на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса
Ограничения при прохождении механизированной колонны:
- Проспект Шолохова, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.
Когда:
7 мая, с 6.00 до 12.00 (генеральная репетиция)
Где запретят проезд:
- пл. Театральна;
- Проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая;
- Улица Максима Горького и улица Ченцова,, на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;
- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспекта Ворошиловский;
- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральная;
- Улица 20-я Линия, на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса.
Ограничения при прохождении механизированной колонны:
- Проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.
ПАРАД ПОБЕДЫ
Когда:
9 мая, с 6.00 до 14.00
Где запретят проезд:
- площадь Театральна;
- Проспект Театральный, на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистическая;
- Улица Максима Горького и улица Ченцова, на участке от переулка Крепостного до улицы Каяни;
- Улица Большая Садовая, на участке от площади Театральная до проспека Ворошиловский;
- Улица Советская, на участке от площади Карла Маркса до площади Театральная;
- Улица 20-я Линия на участке от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса;
- Проспект Шолохова;
- Улица 20-я Линия и ул. 19-я Линия до улицы Закруткина
Ограничения при прохождении механизированной колонны:
- Проспект Шолохова, улица 20-я Линия, площадь Карла Маркса, улица Большая Садовая, проспект Ворошиловский, улица Красноармейская, улица Ченцова, проспект Кировский, проспект Театральный.
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