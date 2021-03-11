Салют в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и во сколько посмотреть

Военные произведут 30 залпов и запустят фейерверки. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Салют в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: прогремят десятки залпов артиллерийских орудий. «Комсомольская правда» рассказывает, когда в небе начнется красочное зрелище.

Салюты запустят в десяти городах Южного федерального округа. В список вошли два донских — Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Услышать оружейный салют и увидеть яркие огни можно 9 мая в 22.00.

Военные произведут 30 холостых залпов из артиллерийских орудий. Одновременно они запустят в небо фейерверки. Зрелище обещает быть красивым и запоминающимся. Всего для организации салютов военные используют 60 орудий и салютных установок.

Напомним, 9 мая в честь Великой Победы в Ростове и Новочеркасске пройдут парады. Всего в Южном военном округе в шествиях примут участие 400 единиц исторической и современной военной техники. Так, например, в прошлом году ростовчане увидели авиашоу, зенитные ракетно-пушечные комплексы и многое другое.