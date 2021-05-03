Генеральная репетиция парада 2021 в Ростове-на-Дону: какого числа пройдет шествие

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральная репетиция парада 2021 в Ростове-на-Дону пройдет на Театральной площади. Рассказываем, какого числа и во сколько можно увидеть шествие.

Напомним, репетиции парада начались еще 3 мая. Маршировка и проезд техники проводят и по ночам. Но главная подготовка к параду назначена на 7 мая. Она продлится с шести часов утра и до трех часов дня.

В связи с ее проведением перекроют: площадь Театральную; проспект Театральный (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической); улица Максима Горького и улица Ченцова (от переулка Крепостного до улицы Каяни) улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского); улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной); улица 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса).

Во время репетиции по Театральной площади пройдут порядка трех тысяч участников парада. Проедет по центральной площади Ростова и военная техника. Ростовчане смогут посмотреть генеральную репетицию парада из парка Революции, особенно хорошо ее будет видно с колеса обозрения.

Ранее "КП" писала о том, какие мероприятия пройдут в День Победы. Так, кроме парада в этот день ростовчане смогут увидеть световое шоу, а также праздничный салют.

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