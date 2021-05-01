Что будет работать на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону: график поликлиник и ресурсоснабжающих компаний

В праздничные дни госорганизации и поликлиники будут работать по другому графику. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что будет работать на майские 2021 в Ростове-на-Дону выяснила «КП». Ранее мы писали, когда будут открыты школы и детсады. Рассказываем, по какому графику с 1 по 10 мая ведут прием ресурсоснабжающие организации и поликлиники.

«Ростовводоканал»

Офисы «Одно окно» с 1 по 3 и с 8 по 10 мая будут закрыты.

С 4 по 7 мая будут частично работать офисы «Одно окно» на ул. Максима Горького, 293; ул. 1-я Баррикадная, 23 и ул. Орбитальная. В частности, в эти дни будут открыты кассы для приема платежей. Обращения и документы можно будет оставить сотрудникам в специальном боксе с 8.00 до 17.00.

Связаться с организацией можно с помощью онлайн-приемной https://vodokanalrnd.ru и по номеру: 8 (863) 283-17-17.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

С 1 по 10 мая прием на абонентских участках проводиться не будет.

Обратиться в «ТНС энерго» можно через сайт www.rostov.tns-e.ru или по номеру: 8 (863) 307-73-03. С 1 по 3 и с 8 по 10 мая возможны только автоматические обращения. С 4 по 7 мая проконсультироваться с сотрудниками можно с 9.00 до 19.00.

«Ростовские тепловые сети»:

С 1 по 4 мая и с 7 по 10 мая пункты приема организации будут закрыты.

С 5 по 6 мая будет работать пункт приема на ул. Адыгейской, 30. Клиенты смогут воспользоваться кассами для внесения платежей. Обращения можно оставить в специальном боксе.

АО «Теплокоммунэнерго»:

Абонентские участки приостановят работу с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. С 4 по 7 мая будут открыты участки на пер. Неклиновский, 4/1Б, пр. Театральный, д. 89. Соттрудники примут граждан с 8.00 до 16.00.

Кроме того, в офисах можно также воспользоваться специальным боксом для обращений и документов. Вопросы можно также задать на официальном сайте организации http://www.rostovteplo.ru.

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»:

С 1 по 3 и с 8 по 10 мая абонентские участки работать не будут.

С 4 по 7 мая офисы будут осуществлять деятельность по следующему расписанию:

- проспект Ворошиловский, 20/17: с 8.00 до 17.00

5 мая – прием по предварительной записи

- улица Содружества, 3: с 8.00 до 17.00

6 мая – прием по предварительной записи

- проспект Шолохова, 14: с 8.00 до 17.00

7 мая – прием по предварительной записи

Кроме того, передать показания можно, написав сообщение на номер: +7(989) 5-04-04-04. Можно также обратиться к оператору по телефону — 8 (863) 309-10-90.

Поликлиника №14

С 1 по 10 мая дежурные терапевты будут принимать с 8.00 до 14.00.

Кабинет неотложной помощи будет работать ежедневно с 8.00 до 18.00.

Медики будут забирать мазки и делать прививки каждый день с 8.00 до 14.00.

Прием дежурных терапевтов и педиатров — каждый день с 8.00 до 14.00.

5 мая с 9.00 до 12.00 можно прийти на консультацию к узкому специалисту, сделать рентген, ЭКГ, УЗИ.

Поликлиника № 17

В воскресенье и праздничные дни дежурные участковые и терапевты будут принимать пациентов с 8.00 до 14.00. Вызвать участкового через регистратуру можно ежедневно до 12.00.

Поликлиника № 42

Первое терапевтическое отделение будет принимать с 8.00 до 14.00. Все дни будет работать кабинет неотложной помощи. Попасть на прием в женскую консультацию можно с 4 по 77 мая с 8.00 до 14.00. Прием ведет дежурный врач, акушер-гинеколог.

Поликлиника № 7

Поликлиническое отделение будет работать с 8.00 до 14.00. В это же время будет проводиться вакцинация в прививочном кабинете. В пункте вакцинации в ТРЦ «Сокол» прививку можно сделать с 4 по 8 мая, с 12.00 до 17.00.

Отделения ультразвуковой диагностики родильных отделений на Мадояна, 32 и Портовая, 97А будут открыты 3, 5 и 8 мая с 9.00 до 16.00. Женская консультация будет работать с 4 по 7 мая до 15.00.

Детская поликлиника № 4

С 1 по 10 мая больных детей будут принимать в боксе с 8.00 до 14.00 по адресу: пер. Днепровский 122/1. Кабинет неотложной помощи работает до 18.00.

4 мая врачи-специалисты будут принимать по диспансеризации (по предварительной записи) с 8.00 до 14.00.

5 мая по предварительной записи доступно ультразвуковое исследование. 7 мая по предварительной записи можно сделать ЭКГ. 8 мая – прием невролога с 8.00 до 14.00.

Графики работы других поликлиник можно узнать по номерам, указанным на официальных сайтах.

Напомним, "КП" писала о том, какие мероприятия можно посетить на майских праздниках. Отдельная программа подготовлена в честь Дня Победы. Из-за парада и других мероприятий некоторые участки улиц будут перекрыты.

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