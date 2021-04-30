График работы детских садов и школ на майские праздники в Ростове-на-Дону: как будут работать с 1 по 10 мая

Рассказываем, как будут работать школы и детсады.
Фото: Мария ЛЕНЦ
График работы детских садов и школ на майские праздники в Ростове-на-Дону сообщили в областном министерстве образования. «КП» рассказывает, как будут работать учебные заведения с 1 до 10 мая.
Ранее школы, детские сады и заведения допобразования планировали уйти на выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 10 мая. Однако после решения президента учреждения поменяли решение.
— В период с 4 по 7 мая деятельность осуществляться не будет, — прокомментировали в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области.
Напомним, с 1 по 10 мая по всей России объявили выходные. Ранее «КП» писала о том, как провести весенние каникулы в Ростовской области и подобрала топ мест для селфи и топ неизвестных уголков региона. Кроме того, 9 мая в Ростове-на-Дону в честь Дня Победы пройдут парад и праздничный салют.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вместо Мержаново: ТОП неожиданных мест для селфи в Ростовской области
Рассказываем, где можно сделать красивые фото и отдохнуть на майских праздниках. (Подробности)
Подземный монастырь и водопады: ТОП неизвестных мест Ростовской области, которые нужно посетить на майских
Рассказываем, как добраться до самых живописных и загадочных уголков донского края. (Подробности)