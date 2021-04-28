Пенсия в Ростове-на-Дону в мае 2021: рассказываем, как изменится график выплат

График выплаты пенсий в мае 2021 в Ростовской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсия в Ростове-на-Дону в мае 2021 придет некоторым получателям раньше обычного срока. Рассказываем, как изменился график из-за предстоящих праздников.

Тем, кто получает выплаты через банк, перечисления денежных средств поступят 29 апреля для получателей первой порции финансирования, т.е. до 10 числа каждого месяца, а также 14 мая для получателей второй порции финансирования и 21 мая для получателей третьей порции финансирования.

Выплаты, которые осуществляются из средств материнского капитала тоже будут осуществлены 29 апреля. Зачисление на счет произойдет не позднее следующего операционного дня после получения платежного документа Пенсионного фонда.

Получатели пенсий на дому их доставят с 3 по 21 мая согласно графикам выплаты и режиму работы доставляющих организаций. Всю необходимую информацию о доставке пенсий в праздничные и выходные дни мая можно получить в доставочных организациях, а также в территориальном органе ПФР по месту жительства. Адреса и номера телефонов размещены на сайте ПФР.

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