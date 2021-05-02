Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону: они будут проходить сразу три дня

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону: в городе пройдут сразу три ночных репетиции шествия. Первая - с 18:00 3 мая по 1:00 4 мая, вторая - с 18:00 5 мая по 1:00 6 мая и в резервный день - с 18:00 4 мая до 1:00 5 мая.

Репетиции пройдут на Театральной площади. В связи с этим будут перекрыты для движения: площадь Театральная; улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского); улица Советская (от площади Карла Маркса до Театральной площади); улица 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса). В это время по площади будут проходить порядка трех тысяч участников парада.

Также там пройдет и колонна военной техники. В связи с этим также будут перекрыты улицы: на проспекте Шолохова, площади Карла Маркса, улице Большой Садовой, проспекте Ворошиловском, улице Красноармейской, улице Ченцова, проспекте Кировском, проспекте Театральном.

Остается неизвестным, смогут ли ростовчане с каких-нибудь точек посмотреть репетиции военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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