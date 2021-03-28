Ограничения движения в Ростове-на-Дону 3 — 9 мая: где и когда

С 3 по 9 мая в Ростове пройдут репетиции парада Победы. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ограничения движения в Ростове-на-Дону 3 — 9 мая: где будут перекрывать дороги. Проезд будет недоступен из-за репетиций парада Победы.

3 — 4 мая, 4 – 5 мая, 5 — 6 мая — 18.00 — 1:00

Где:

- Площадь Театральная;

- Улица Большая Садовая на участке от площади Театральной до проспекта Ворошиловского;

- Улица Советская на участке от пл. Карла Маркса до пл. Театральная;

- Ул. 20-я Линия на участке от пр. Шолохова до пл. Карла Маркса.

Из-за проезда механизированной колонны движение также перекроют по следующим дорогам:

пр. Шолохова, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.

7 мая — 6.00 — 12.00

Где:

- Площадь Театральна;

- Проспект Театральный на участке от ул. Максима Горького до ул. Социалистическая;

- Улица Максима Горького и ул. Ченцова на участке от пер. Крепостной до ул. Каяни;

- Улица Большая Садовая на участке от пл. Театральная до пр. Ворошиловский;

- Улица Советская на участке от пл. Карла Маркса до пл. Театральная;

- Улица 20-я Линия на участке от пр. Шолохова до пл. Карла Маркса.

Из-за проезда механизированной колонны движение ограничат на: пр. Шолохова, ул. 20-я Линия, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.

9 мая

6.00 — 14.00

Где:

- Площадь Театральна;

- Проспект Театральный на участке от ул. Максима Горького до ул. Социалистическая;

- Улица Максима Горького и ул. Ченцова на участке от пер. Крепостной до ул. Каяни;

- Ул. Большая Садовая на участке от пл. Театральная до пр. Ворошиловский;

- Ул. Советская на участке от пл. Карла Маркса до пл. Театральная;

- Улица 20-я Линия на участке от пр. Шолохова до пл. Карла Маркса, пр. Шолохова, ул.20-я Линия и ул. 19-я Линия до ул. Закруткина.

Во время прохождении механизированной колонны ограничения будут действовать на следующих улицах: пр. Шолохова, ул. 20-я Линия, пл. Карла Маркса, ул. Большая Садовая, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, ул. Ченцова, пр. Кировский, пр. Театральный.

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