Погода на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону: прогноз ростовского гидрометцентра

В первую неделю мая в Ростове потеплеет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону удивит жителей и гостей города. Чего ожидать в ближайшие выходные, «КП» рассказала заместитель начальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

ДОЖДИ ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ

В последние дни апреля по Ростовской области пройдут дожди. Ночью 29 апреля температура составит плюс 5 — плюс 11 градусов. По северу и востоку в это время может похолодать до плюс двух градусов. Не исключены и заморозки на поверхности почвы. Днем на термометре будет плюс 12 — плюс 17 градусов. Скорость ветра — четыре — девять метров в секунду, с порывами до 12 — 14 метров в секунду.

30 апреля ветер может усилится. Утром и днем порывы могут достигать 14 метров в секунду. Если ночью будет по-прежнему прохладно, то днем заметно потеплеет — до плюс 15 — плюс 20 градусов.

В начале месяца пикник на природе могут испортить дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

В первых числах мая не исключены дожди. 1 и 2 мая температура днем составит около плюс 17 — плюс 20 градусов. Скорость ветра составит около десяти метров в секунду. Однако при грозах его порывы усилятся до 15 метров в секунду.

Виктория Антоненко пояснила, что пока трудно судить о погоде в другие майские праздники. Синоптики лишь могут дать приблизительный прогноз на пять дней.

— В первые пять дней мая ночью температура составит плюс четыре — девять градусов. Днем — около плюс 17 — 22 градусов, — комментирует Виктория Григорьевна.

ЧЕМ УДИВИТ МАЙ?

По-летнему тепло будет во второй декаде мая. Так по ночам, термометра будет показывать плюс 10 — плюс 15 градусов. Днем температура может подниматься до плюс 23 — 30 градусов.

В последних числах май снова удивит ростовчан. Так, во второй половине третьей декады вернется похолодание. Средняя температура в эти дни составит плюс 16 — 20 градусов.