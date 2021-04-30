Что изменится с 1 мая 2021 года в Ростовской области: открытие понтонного моста и массовые перекрытия дорог в центре

Рассказываем, что изменится в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом месяце в Ростовской области примут ряд нововведений — начиная длинными выходными и заканчивая ограничениями проезда. Рассказываем, что какие нововведения будут приняты на Дону с 1 мая 2021.

До 1 мая власти обещают открыть понтонный мост до Зеленого острова. Так, 27 апреля рабочие подняли элемент, соединяющий мост с береговым устоем. Понтонный мост должен проверить инспектор областного МЧС.

С 1 по 10 мая ростовчан ждут длительные выходные. При этом органы власти и другие организации смогут сами определять число сотрудников, которые в это время будут обеспечивать работу.

Май станет первым месяцем, когда общественный транспорт будет ездить по мосту на Малиновского. Рабочие завершили строительство временной дороги от конечной остановки к переправе. Через путепровод начнут ездить автобусы № 10 «Суворовский – ГПЗ-10», № 72 «ТРК «Мегамаг» - Малиновского», № 94 «ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10» и № 96 «ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10». Кроме того, власти запустят 16 областных маршрутов.

23 мая в центре города пройдет ежегодный велопарад «Ростовское кольцо». В связи с гонкой движение транспорта ограничат по следующему маршруту: Театральная площадь (старт) – ул. Б. Садовая – мостовой переход через реку Дон в створе пр. Сиверса (Темерницкий мост) – Магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная − ул. Левобережная, 61 (разворот) − ул. Левобережная – Ворошиловский мост − пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая – Театральная площадь (финиш) будет ограничено движение транспортных средств на период прохождения участников мероприятия.

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