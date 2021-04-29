Движение по мосту на Малиновского в Ростове откроют с 30 апреля

Для других видов транспорта мост пока закрыт Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове с 6 утра 30 апреля для автобусов и спецтранспорта откроют проезд по мосту на улице Малиновского. Временная дорога, которую протянули от конечной остановки к переправе, уже готова, сообщает сайт правительства региона.

Так, с завтрашнего дня по новому пути начнут курсировать автобусы № 10 «Суворовский – ГПЗ-10», № 72 «ТРК «Мегамаг» - Малиновского», № 94 «ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10» и № 96 «ГПЗ-10 – Сельмаш – ГПЗ-10». Также пустят 16 областных маршрутов. Движение организуют по реверсивной схеме.

Для других видов транспорта мост пока закрыт. Проезд для водителей легковушек могут разрешить только к концу июля. Об этом ранее заявил министр транспорта области Владимир Окунев.

Работы на переправе планируют вести и летом. Всего должны реконструировать более 1,7 км. Обновленную магистраль расширят до шести полос.