Министр транспорта: «В Ростове движение по мосту на Малиновского откроют 29-30 апреля»

Сейчас от конечной остановки к мосту уже возводят временный проезд Фото: сайт правительства Ростовской области

Автобусы по ростовскому мосту на улице Малиновского пустят 29-30 апреля. Об этом на заседании в донском правительстве заявил министр транспорта области Владимир Окунев.

- Мы планируем в конце апреля открыть проезд именно для пассажирского транспорта. Это ориентировочно 29-30 апреля. На сегодняшний день для этого все делается, согласуется схема. Информацию об открытии движения мы сегодня-завтра опубликуем в СМИ, - рассказал Владимир Окунев.

Также чиновник добавил, что сейчас все работы переводят на более краткосрочную программу, поэтому путепровод для остальных участников движения могут открыть к концу июля.

На прошлой неделе подрядчик сообщил, что от конечной остановки к мосту уже возводят временный проезд. Его заасфальтируют. На этом отрезке пути должны установить светофоры и посты ГИБДД.