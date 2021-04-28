Переправу введут в эксплуатацию после проверки Фото: Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове понтонный мост на Зеленый остров откроют до майских праздников. Об этом сегодня, 28 апреля, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Вчера завершили последний этап наводки наплавного понтонного моста. Сейчас конструкцию проверяет инспекция по маломерным судам МЧС. После этой процедуры переправу введут в эксплуатацию, - написал Алексей Логвиненко.

В прошлом году на портале «Активный ростовчанин» властям предложили сделать построить постоянный мост. А еще раньше с такой же просьбой выступил активист Сергей Касаткин. Он заявил, что старая переправа исчерпала свои возможности.