Программа на 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону: световое шоу и парад

Стало известно, как отметят 9 мая в Ростове-на-Дону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Программа на 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону будет намного насыщеннее, чем в минувшем «пандемийном» 2021-ом. План мероприятий обсудили в городской думе донской столицы. По традиции, празднование начнется заранее. Так, в преддверии Дня Победы возложат цветы и венки к стеле «Ростов-на-Дону – город воинской славы» и к мемориальному комплексу «Павшим воинам» в сквере Фрунзе.

В Домах культур, школах, спортивных секциях также пройдут праздничные программы: тематические выставки, конкурсы, смотры, концерты. Всего - около 300-от. Среди них - акции «Календарь Победы», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Телефонное поздравление ветеранов», фестиваль патриотической песни «Музыка Победы» и другие.

А в рамках акции «Почта Победы» ветеранам вручат экземпляры репринтного издания номера газеты «Красная Звезда» за 10 мая 1945 года.

ПАРКИ И СКВЕРЫ

В библиотеках города стартует акция «Читаем детям о войне». А самым знаковым ее моментом станет презентация электронного издания «Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны».

Патриотический центр «Победа» проведет городской смотр-конкурс «Не стареют душой ветераны». А 4 мая состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра.

В скверах, по традиции, также будет празднично. Так, в парке культуры и отдыха 1 Мая стартует (при условии согласования с Роспотребнадзором – прим. ред) уникальный проект «Рио-Рита – радость Победы». Это будет реконструкция событий 9 мая 1945 года: танцы под музыку 30-40-х годов минувшего века в исполнении военного духового оркестра.

В парке Горького состоится фестиваль казачьей народной культуры, посвященный Дню Победы.

НОВЫЙ ФОРМАТ И САЛЮТ

А на Театральной площади утром 9 мая пройдет традиционный парад с участием воинских подразделений и военной техники. Продолжится и зародившаяся в 2020 году традиция проведения выездных концертов во дворах жилых домов, где живут ветераны Великой Отечественной.

В этот день по центральным улицам города будет передвигаться и открытая трамвайная платформа, на которой выступят творческие коллективы, в рамках экскурсионного маршрута «Дорогами Победы».

Новым для Ростова форматом празднования станет световое шоу на Театральной площади, когда на фасаде здания Академического театра драмы им. Горького появится объемная 3D-проекция, посвященная событиям военных лет.

Завершит праздник фейерверком.

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