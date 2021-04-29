Погода на 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону: каким будет праздничный день

Погода на 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода на 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону - публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, ожидать ли осадков в этот день в донской столице.
В День Победы, 9 мая, в донской столице будет стоять относительно теплая погода. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов, а к вечеру температура опустится до +13. На улице в этот день будет облачно, но иногда будет проглядывать солнце. Впрочем, такая погода уже стала традиционной для этого праздника. К счастью, осадков на День победы не ожидается.
Будет дуть небольшой западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Его порывы временами будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет близким к норме и будет варьироваться от 758 до 761 миллиметра ртутного столба. А относительная влажность воздуха в этот день будет держаться в пределах 63%.
Стоит также отметить, что магнитных бурь в этот день не ожидается, поэтому один из главных праздников страны пройдет весело и беззаботно.
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