Погода на май 2021 в Ростове-на-Дону: когда холода вернутся в город

Погода в мае еще преподнесет ростовчанам сюрпризы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода на май 2021 в Ростове-на-Дону удивит переменчивостью. Предварительный прогноз на ближайшие дни «КП» рассказала заместитель начальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.

В первые дни в донской столице потеплеет. По ночам температура может достигать плюс четырех — плюс девяти градусов. Днем на термометре будет от плюс 17 до плюс 22 градусов. В первую декаду месяца возможны дожди.

Вторая декада мая будет по-летнему теплой. В ночное время столбик термометра будет показывать плюс 10 — плюс 15 градусов. Днем же температура может составлять плюс 23 — плюс 30 градусов.

А вот в конце мая в Ростов-на-Дону вернутся холода. Температура начнет снижаться во второй половине третьей декады месяца. По предварительным прогнозам, в эти дни на термометре будет плюс 16 — плюс 20 градусов.

Ранее "КП" писала, какой будет погода на майских праздниках. Так, в донской столице могут пройти дожди. Прогнозируется и усиление ветра.

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