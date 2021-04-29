Продажа алкоголя на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону: введут ли «сухой закон»

Что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону Фото: "КП" Архив

Продажа алкоголя на майские праздники 2021 в Ростове-на-Дону - ждать ли ограничений рассказывает "КП-Ростов". В администрации города ответили, будет ли введен "сухой закон" на время праздников.

Среди местных жителей ходили слухи о том, что планируется запретить продажу алкогольных напитков с 1 по 11 мая. Все эти дни были объявлены выходными правительством страны и именно поэтому у горожан стали возникать вопросы.

"КП - Ростов-на-Дону" обратилась за комментарием по этому поводу в городскую администрацию. В мэрии сообщили, что на данный момент никаких распоряжений свыше об ограничении продажи алкоголя на эти дни не поступало.

- На данный момент мы не обладаем информацией об ограничениях по реализации алкоголя на майские праздники, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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