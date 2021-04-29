Салют в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и во сколько посмотреть

Салют на День Победы в Ростове-на-Дону на 9 мая 2021 года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Салют на в Ростове-на-Дону на 9 мая 2021 года: артиллерийские орудия дадут десятки залпов. Рассказываем, когда и на каких площадках можно увидеть красочное зрелище.

Напомним, что салюты в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремят всего в десяти городах Южного Федерального округа. В этот список вошли два донских города - Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Услышать залпы и полюбоваться разноцветными искрами жители этих населенных пунктов смогут 9 мая ровно в 22:00 по московскому времени.

Военные ЮВО пообещали провести 30 холостых залпов из артиллерийских орудий. После каждого в небо взмоют ракеты, которые распадутся на яркие разноцветные искры. Зрелище обещает быть очень эффектным и захватывающим. Выстрелы будут произведены из 60 орудий и салютных установок.

Лучше всего, разумеется, салют будет видно на Театральной площади. Лучше всего подняться на какую-нибудь возвышенность, чтобы ничто не могло закрыть вам обзор. Самым идеальным вариантом в этот момент может стать колесо обозрения в парке Революции, но для этого вам придется отстоять длинную очередь.

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