Салют запланирован на 22.00. Фото: Олег ЗОЛОТО

Салют 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону — прямая онлайн-трансляция от «КП-Ростов». В режиме реального времени показываем, как ночное небо озарится сотней разноцветных огней.

Утром в донской столице состоялся Парад Победы. В строю на Театральной площади прошли более трех тысяч человек. В составе механизированной колонны проследовало около 70 единиц техники, а в небе выполнили полеты более 40 самолетов и вертолетов.

Однако самое ожидаемое событие, праздничный салют, еще впереди. В этом году военные обещают грандиозное зрелище. В 22.00 они произведут 30 холостых залпов из артиллерийских орудий и запустят в небо фейерверк.

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