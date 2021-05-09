Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция

Полеты выполнят более 40 вертолетов и самолетов. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Воздушный Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021 — показываем выступления донских летчиков. В небе над Театральной площадью выполнят полеты десятки самолетов и вертолетов ВВС и ПВО.

Ростовчане увидят выступления 45 современных экипажей вертолетов и самолетов Военной-воздушных сил и противовоздушной обороны. В парадном строю окажутся самолеты Воздушно-космических сил, среди которых — Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410. Зрители увидят технику оперативно-тактической авиации — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ. Выступят в День Победы штурмовики и вертолеты армейской авиации.

Напомним, на Театральной площади в этот день в строю пройдут более трех тысяч человек. Военные продемонстрируют современную и военную историческую технику, среди которых легендарные "Катюша" и Т-34.

11.17. Кульминация парада — последователь легендарного «Як-3», группа истребителей Су-30. Двухместный истребитель наносить удары по наземным целям и в воздухе.

Двухместный истребитель "Су-30". Фото: Михаил СТРИЖЕВ

11.10. Су-34.В этом самолете может буквально исчезать с радаров врага, оставляя за собой ложные метки. Может атаковать сразу несколько целей.

Су-34 в небе над Театральной площадью. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

11.05. В небе Ту-134. Летчик первого класса, майор Николай Буданов передает поздравления с борта судна.

Ту-134. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

11.00 Су-25СМ — боевой одноместный штурмовик, оснащенный мощным комплексом вооружения. Он очень надежен. Так, Су-25 может вернутся на аэродром с большим количеством повреждений.

10.57. Всепогодные вертолеты «Ми-28Н» или «Ночной охотник». Уникальные пилотажные характеристики. На них были впервые выполнены фигуры высшего пилотажа, например, петля. За «живучесть» техники отвечает высокая броня, которая способна выдержать осколочные снаряды калибром в 20 мм.

"Ночной охотник". Фото: Михаил Стрижев.

Вертолеты "МИ-28Н". Фото: Михаил СТРИЖЕВ

10.54. Зрители могут увидеть вертолет "МИ-8". Его разработали еще в 60-х годах прошлого века. Позже на его основе выпустили множество модификаций.

Самолет "МИ-8". Фото: Михаил Стрижев.

10.50. Вертолетный расчет возглавляет «МИ-26Т» под управлением капитана и летчика первого класса Александра Павловича. Это крупнейший в мире транспортный вертолет. Способен везти груз до 20 тонн.

10.45. В небе показались первые летчики.

В небе показались первые вертолеты. Фото: Александра Какасьева.

9.50 Вот так выглядит Театральная площадь за десять минут до начала парада.

Участники готовы к шествию. Фото: Александра Какасьева.

9.46 Парад начнется в 10.00. Корреспонденты "КП" передают с места события, что участники уже готовы к шествию.

Парад начнется совсем скоро. Фото: Александра Какасьева.

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