9 мая в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить в День Победы, когда и где пройдет парад

В строю пройдут более трех тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить в День Победы, где и когда можно увидеть парад и салют. «КП» собрала всю информацию о том, какие мероприятия пройдут в донской столице в праздничный день.

Традиционный Парад Победы начнется в 10:00 на Театральной площади. В строю пройдут более трех тысяч человек. А возглавит шествие рота барабанщиков от Белокалитвинского Матвея Платова кадетского корпуса. Парад пройдет под музыкальное сопровождение военного оркестра Ростовского гарнизона. В состав механизированной колонны войдут 63 единицы техники. На параде можно будет увидеть танк Т-34 и «Катюшу».

При этом пока не сообщается, смогут ли ростовчане посмотреть парад. Известно лишь, что почетными зрителями шествия станут ветераны. Все участники будут обеспечены средствами защиты.

С 13:00 до 17:00 в Ростове будет ходить экскурсионный трамвай Победы. Его маршрут пройдет по центральным улицам. Во время поездки пассажиры услышат, как город о области переживали моменты Великой Отечественной. А на одной из платформ перед жителями выступит ансамбль «Легенда».

В 15:00 начнется онлайн-акция «Бессмертный полк». Трансляция пройдет на официальном сайте.

Одно из самых ожидаемых событий — праздничный салют. В 22.00 военные произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд и запустят фейерверк.

Ростовские коллективы порадуют и тех, кто в этот день будет находиться дома. В 12:00 на проспекте Ворошиловский, 52 начнется акция «Поем двором». Известные музыкальные и танцевальные коллективы исполнят номера в каждом дворе, где проживают ветераны. После концерта артисты вручат цветы героям Великой Отечественной войны.

Похожее мероприятие пройдет и в Западном районе. В 9:00 на улице Стачки, 99 артисты устроят для ветеранов театрализованное представление «Фронтовая бригада».

Напомним, из-за Парада Победы ряд автобусов изменят схемы движения. Ранее "КП" писала, по каким маршрутам будет ходить транспорт.

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