Как будет работать общественный транспорт 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону: десятки маршрутов изменят или приостановят

Рассказываем, какие маршруты изменят, а какие - приостановят. Фото: администрация Ростова.

Как будет работать общественный транспорт 9 мая 2021 в Ростове-на-Дону - подробный разбор от «КП-Ростов». Ранее мы писали, какие дороги перекроют из-за Парада Победы. На этот раз рассказываем и показываем на карте, по каким схемам будут ходить автобусы и троллейбусы.

Когда: 9 мая, с 6:00 до 13:00

Автобусы № 3, 3А, 7, 67, 88 будут ходить по такой схеме: ул. Большая Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова. Далее автобус поедет по привычным маршрутам.

Автобусы № 70, 80 и троллейбусы №2, 22 будут проезжать через следующие остановки: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 19-я Линия. Далее транспорт пойдет по маршрутам следования. В обратном направлении автобусы поедут следующим образом: ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая, далее — по привычным маршрутам.

Автобусы № 24 будет ходить по такому маршруту: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршруту следования; в обратном направлении: пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская. После этого транспорт поедет по обычной схеме.

Автобусы № 55, 98: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 19-я Линия и далее по маршруту следования; в обратном направлении: ул. Сарьяна – ул. 35-я Линия – ул. Комсомольская – пл. Свободы – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская. После Красноармейской транспорт продолжит двигаться по привычному маршруту.

Автобусы № 18, 19, 54, 66 будут ходить по укороченной схеме. Маршрут продлится лишь до проспекта Шолохова.

Автобусы № 81 также будут передвигаться по сокращенной схеме — до площади Энергетиков.

Троллейбусы № 1 поедут по такому маршруту: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова. После Шолохова троллейбусы пойдут через привычные остановки.

Трамваи № 4, 6, 10 временно приостановят работу.

Напомним, 9 мая в Ростове-на-Дону пройдет Парад Победы. Ростовчанам продемонстрируют современную и историческую военную технику. А вечером в городе устроят праздничный салют.

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