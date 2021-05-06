Экскурсионный трамвай Победы начнет ходить 9 мая в Ростове-на-Дону

Перед пассажирами выступит ансамбль. Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону 9 мая запустят трамвай Победы. Экскурсионный общественный транспорт будет ходить по маршрутам № 1 и № 10, сообщили в городской администрации.

Трамвай будет работать с 13.00 до 17.00. Маршрут «Дорогами Победы» пройдет по центральным улицам города. Во время поездки ростовчане услышат исторические факты о родном городе в году Великой Отечественной войны. А когда трамвай будет проезжать по открытой платформе, перед пассажирами выступит ансамбль песни и танца «Легенда».

Напомним, 9 мая Парад Победы пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Участники продемонстрируют современную и историческую военную технику. Ростовчане смогут увидеть Т-34, «Катюшу», самолеты и вертолеты. А в 22.00 состоится праздничный салют. Военные произведут 30 холостых залпов и запустят фейерверк.

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