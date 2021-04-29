«Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: будет ли проводится в городе

«Бессмертный полк» 9 мая 2021 года в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Бессмертный полк» в Ростове-на-Дону 9 мая 2021 года: будет ли проводиться в городе. "КП" рассказывает, что известно о проведении акции на данный момент.

Регистрация участников уже стартовала и продлится до 7 мая. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией традиционное шествие с портретами героев по Театральной площади было перенесено в онлайн-формат. Такие трудности приходится терпеть уже второй год.

Начало трансляции в интернете назначено во всех регионах одновременно - в 15:00 по местному времени. Если вы хотите, чтобы ваш семейный герой стал участником традиционной акции, то необходимо пройти регистрацию и предоставить организаторам всю необходимую информацию. Зарегистрироваться можно на сайте ресурса «Банк Памяти, а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Как только регистрация будет пройдена, вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии и сможете поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями.

- Мы не можем массово пройти с портретами своих героев по улицам городов и сел. Но мы можем рассказать о наших победителях всей стране! Благодаря онлайн-формату лица настоящих героев увидят не только наши коллеги, друзья, соседи, а жители всей огромной и великой страны – России, - прокомментировал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Отметим, что один человек может разместить через свой личный кабинет до 15 героев.

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