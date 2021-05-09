Прямая трансляция Парада Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: масштабное шествие и выступление летчиков

В строю пройдут более трех тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямая трансляция Парада Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021 — показываем лучшие моменты грандиозного шествия. На Театральной площади зрители увидят тысячи марширующих военных, десятки единиц техники и выступление летчиков.

Начнется Парад Победы традиционно в 10.00. Более трех тысяч человек пройдут в строю, который возглавитота барабанщиков кадетского корпуса. Музыкальное сопровождение обеспечит военный оркестр Ростовского гарнизона. Ростовчане смогут увидеть несколько десятков военной техники, как современной, так и исторической — например, легендарные Т-34 и «Катюшу».

Почетными гостями праздника станут ветераны. При на параде не смогут присутствовать все желающие ростовчане. Напомним, в Ростовской области все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, из-за парада 9 мая изменятся десятки маршрутов общественного транспорта. Одни автобусы и троллейбусы изменят ряд остановок, другие поедут по сокращенной схеме.

10.57 Парад завершается песней "Марш Победы"!

Ростовчане пришли с портретами своих фронтовиков. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10.56 Внимание! Кульминация - в небе - СУ-30 СМ! Современные истребители! Они могут наносить удары по наземным целям и вести воздушный бой. Эта техника - гроза любого противника!

10.55 В небе Ростова - СУ-34! В этом самолете все оригинально и ново. Он может исчезать с радаров врагов, оставляя за собой ложные метки. Этот комплекс может атаковать несколько целей сразу!

Авиация. Фото: Дадаян Давид

10. 54 - В небе - штурмовик СУ-25! Эта техника - гордость России. Прототип СУ-25- штурмовик Т-8

10.53 - А теперь - самолет войск ЮВО. С его борта звучат поздравления ростовчанам

Мамы приходили с детьми посмотреть парад.Фото: ПОПОВА Екатерина.

10. 52 Внимание - в небе - легенда - самолет "АН-12". Первый полет он совершил в далеком 57-ом году!

10.50 Следом в небе пролетает АН-26 - транспортный самолет. Самолет - настоящий трудяга. Надежен и прост в эксплуатации.

Танки. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10.49 - А теперь российский вертолет "Аллигатор", а потом - "Игла-С"

10. 48 "Ночной охотник" - еще одна ударная группа вертолетов! Это - МИ-28! Очень живучий вертолет! Обладает толстой броней! А следом вертолеты, которые в народе называют "Крокодил.

10. 48 А теперь - авиация! И здесь нам есть, чем гордиться! В небе - вертолеты МИ-8!

Ростовчане на празднике. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10.47. По площади проходят самоходные зенитные установки "Триумф". Днем и ночью на дальности 400 километров эта техника может уничтожать цели противников.

10.45 "Хризантема" - противотанковый самоходный комплекс. Самый мощный в мире! Может в любое время суток находить и уничтожать цели. Теперь на площади - ракетный комплекс "Эскандер".

10.42 - На площади - подразделения на бронетранспортерах. На них можно перевозить оружие, доставлять военных на поле боя. Вместо пулеметной башни - на нем - автоматическая пушка. А следом - другие боевые машины, - БМП-3! На ней установлена противотанковая ракета, по многим показателям эта машина не имеет аналогов.

Военная техника. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10. 41 Следом - бронеавтомобиль "Тигр-М" .

10.40 И первые по площади проходит знаменитый танк Т-34! На Т-34 наши воины добрались до Берлина!

10.39. Освобождается площадь для прохождения военной техники.

Звучат песни военных лет. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10.38. Под песню "Этот день Победы" завершается пешая часть Парада. На площади - последний военный расчет. Через пару минут по Театралке проедет военная техника.

10.37 На площади - парадный расчет юнармейцев. Они - истинные патриоты России. Бережно относятся к истории Родины.

10.36 И вновь - юные кадеты!

Девушки-студентки. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

10.35. А сейчас идет строй красавиц - курсанток Ростовского института МВД России. Они наравне с мужчинами защищают покой горожан.

10.34 На площади - спецназовцы!

10.29 На площади - военный расчет воздушно-космических сил России. Дальше идут моряки из Крыма. Экипажи боевых кораблей с гордостью несут свою службу!

Папы приводят дочек. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

10.27 Торжественным маршем проходит расчет 68-ого танкового полка. Его люди - верные защитники Отечества, высококлассные танкисты, которые с гордостью выполняют свой долг.

10.25. Идет расчет краснознаменной армии воздушных сил. Военные проходят по площади, чеканя шаг. Глядя на них, понимаешь, что Родина - под защитой сильных и благородных мужчин.

10.24. Знаменные группы несут флаг РФ и Знамя Победы. На площадь вступает парадный расчет управления ордена Суворова.

Кадеты задают музыкальный такт параду! Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

10.23 Торжественное шествие войск открывают кадеты-барабанщики. Юные музыканты задают темп парадным расчетам. На площади - как юноши, так и девушки!

10.22 Готовятся к торжественному маршу

Торжественный парад открыт Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

10.21. После многотысячного возгласа "Ура" звучит гимн Российской Федерации.

10.18. Звучат слова благодарности фронтовикам.

10.16. На параде присутствует глава региона - губернатор Василий Голубев.

Парад. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

10.13 Звучат слова поздравления с Великой Победой. Победа навеки вписана в историю как пример несгибаемой борьбы народа за свободу и независимость Родины. Этот праздник навсегда останется священным. 76 лет назад отгремели последние залпы войны. Победа ковалась на фронте и в тылу. Ее приближали партизаны и подполье. Здесь, на Юге страны, решалась судьба нашей страны. В сражениях на юге России определился исход всей войны.

10.12. Приветствие войск завершено.

10.09 "УРА!" - отвечают военные на поздравление с 76-ой годовщиной в Великой Отечественной Войне. На лицах зрителей парада читается гордость за страну!

У парка Горького. Фото: ПОПОВА Екатерина.

10.08. Продолжается объезд войск.

10.06. Звучит "Вольно". Объявляются имена тех, кто командует Парадом. Это генерал-лейтенант Авдеев. Войска построены. Начинается объезд парадных расчетов войск. Генерал Дворников приветствует военнослужащих. "Здравия желаем" - звучит в ответ стройный хор голосов военных.

10.04. 76 лет назад наши бойцы водрузили флаг над Рейхстагом. Этот флаг увековечен в истории как Знамя Победы.

С Днем Победы! Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

10.01. Парад объявляется открытым. На площадь выносят флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Звучит песня "Священная война". Эта песня стала символом несокрушимой воли народа! Военнослужащие проходят вдоль строя военных расчетов, ветеранов. Игорь Дубовицкий и Вадим Куклин возглавляют знаменные группы.

10.00 "Вольно!" - звучит на площади, но никто не шелохнется - ни военные, ни зрители. Кстати, среди последних - Донской митрополит Меркурий.

Этот ростовчанин сшил форму специально для парада. ПОПОВА Екатерина.

9.52 В отличии от прошлого года на Параде будут присутствовать зрители. Однако их количество ограничено. На Театральной площади - не больше двух тысяч человек.

- Я - бывший офицер морской авиации, приехал в гости с Черноморска, - Илья Львович Сухомлинов. - Я приезжаю на парад каждый год. Парад - это мой долг и честь.

Морской офицер приехал на парад из Черноморска. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

- Я родился в 1939 году. Отец ушел воевать. Нас было трое в семье. Я был самый меньший, - рассказал Вячеслав Иванович Сероштан. - Сам из Семеновки, Полтавской области. Был во Вьетнаме в 70-х годах. Теперь живу в Октябрьском районе Ростова. Кстати, прививку от коронавируса сделал дважды. А сейчас - перед парадом еще сделали тесты.

До начала осталось совсем чуть-чуть. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

09:35 - На Театральной площади зазвучала музыка, когда на автобусах привезли ветеранов. Под звуки "День Победы" в исполнении военного оркестра. Восемь автобусов остановились на площади. Многие ветераны в сопровождении родственников и волонтеров.

- Парад Победы - это гордость и память, - рассказала Евгения Калмыкова, которая пришла на праздник с мужем и детьми. - Оба наших дедушки были на войне, прошли ее. Правнуки вот теперь идут на парад - счастливые в форме.

Калмыковы пришли на парад всей семьей. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

09:25 Пока главная улица города выглядит так.

09:20 - На Б.Садовой уже стоят пропускные пункты. Волонтеры измеряют температуру и просят надевать маски. Всего пустят не больше 2 000 зрителей.

- Сегодня в 09:00 на площади Карла Маркса в сквере имени Фрунзе приехали почтить память об участниках Великой Отечественной войны, - рассказал руководитель поискового объединения "Миус-фронт» Андрей Кудряков. - Ростовчане и гости города собираются у Вечного огня и в других памятных местах, чтобы возложить цветы. Многие приходят целыми семьями, приносят портреты своих ветеранов, поют фронтовые песни и вспоминают о своих участниках. Это народная инициатива. Да, в этом году привычного массового шествия «Бессмертного полка» не будет. Но полк он будет всегда. Мы традиционно празднуем наш самый любимый великий светлый праздник День Победы.

К мемориалам с самого утра возлагают цветы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

09:01 - А главная улица города - пока пустует.

08:50 - До начала - чуть больше часа. Репетируют барабанщики.

08:10 - Участники парада уже прибывают на место.

08:00 - В Ростове-на-Дону испортилась погода. С утра лил дождь, поднялся сильный ветер и похолодание до плюс 13 градусов.

9.52 В отличии от прошлого года на Параде будут присутствовать зрители. Однако их количество ограничено. На Театральной площади - не больше двух тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 мая в Ростове-на-Дону 2021: куда сходить в День Победы, когда и где пройдет парад

Собрали всю информацию о мероприятиях, которые проведут 9 мая в Ростове-на-Дону 2021. (Подробности)

Парад Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2021: где и когда пройдет шествие

КП узнала, как пройдет Парад Победы в Ростове-на-Дону 2021. (Подробности)

Военная техника и участники парада Победы 2021 в Ростове-на-Дону: как пройдет праздничное шествие

Рассказываем, какими будут военная техника и участники парада Победы 2021 в Ростове-на-Дону. (Подробности)