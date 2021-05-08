В Ростове на Парад Победы пропустят 2 тысячи зрителей

Все будет организовано при строгом соблюдении санитарных норм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на праздничный парад в честь годовщины Великой Победы пропустят 2 тысячи человек. Это максимально возможное количество зрителей. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- Все будет организовано при соблюдении санитарных норм. Посетителям нужно иметь при себе маски, также они должны соблюдать социальную дистанцию, - говорится в сообщении.

Начало Парада Победы в 10 часов, поэтому пропуск на территорию завершат уже в 9.45. Вход - со стороны Крепостного, Театрального, Закруткина, Советской и парка имени Октябрьской Революции.

В этом году в составе парадных колонн должны пройти мотострелки, танкисты, артиллеристы, моряки, а также кадеты и юнармейцы. По центру донской столицы также проследуют экипажи на боевой технике. Возглавят колонну легендарные танк Т-34 и БМ-13 «Катюша». В воздушной части Парада планируют задействовать 45 самолетов и вертолетов.