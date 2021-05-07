В Ростове провели генеральную репетицию Парада Победы

По центру донской столицы чеканным шагом прошли мотострелки, танкисты и артиллеристы Фото: сайт министерства обороны России

Сегодня, 7 мая, на Театральной площади Ростова провели генеральную репетицию Парада Победы. К этому моменту она уже завершилась. В масштабной тренировке приняли участие более 3 тысяч человек, в том числе 2 220 представителей Вооруженных сил округа, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Так по центру донской столицы чеканным шагом прошли мотострелки, танкисты и артиллеристы, а также моряки Крымской морской базы Черноморского флота. Тренировались также бойцы погрануправления ФСБ, Национальной гвардии и батальоны военных учебно-научных центров, института МВД, юнармейцы. Возглавила пеший строй рота барабанщиков Белокалитвинского казачьего кадетского корпуса имени Платова.

А в составе механизированной колонны задействовали около 70 единиц техники. Первыми из боевых машин проследовали легендарные танк Т-34 и БМ-13 «Катюша».

В небе в этот момент пролетели 45 самолетов и вертолетов. Так, например, воздушную часть Парада представили Ту-134, Ан-26, Су-24М, штурмовики Су-25 и винтокрылые Ми-26, Ми-8 и Ка-52.

Сегодня из-за репетиции в городе перекрыли проезд по нескольким улицам. Нельзя будет проехать в центре и 9 мая. Кроме того, в День Победы изменят десятки маршрутов общественного транспорта.