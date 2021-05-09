Погода в Ростове-на-Дону на 9 мая 2021: проливные дожди с ураганным ветром накроют город

В праздничный день в Ростове пройдут проливные дожди Фото: "КП" Архив

Погода в Ростове-на-Дону на 9 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет дождливой в совокупности со шквалистым ветром и грозами.

Температура ночью составит плюс 8-17 градусов. Днем похолодает до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра - 8-15 метров в секунду. В течение дня будет идти проливной дождь с грозой.

По Ростовской области ночью тоже возможен дождь. Ветер северный - до 5-8 метров в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 8 градусов. Во второй половине ночи и утром температура останется примерно на том же уровне.

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