Видео репетиции Парада Победы в Ростове-на-Дону к 9 мая 2021: участвуют больше трех тысяч человек

Уже больше месяца участники парада проводят репетиции. Фото: Пресс-служба ЮВО.

Видео репетиции Парада Победы в Ростове-на-Дону к 9 мая 2021: впечатляет своими масштабами. Известно, что вот уже больше месяца участники парада проводят репетиции. Всего уже их было около сорока.

Накануне, 30 апреля, масштабная тренировка парада Победы с участием пешей и механизированной колонн прошла на военном аэродроме в Ростове. А небе над городом совершили демонстрационный полет экипажи 45 современных самолетов и вертолетов.

ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ И ДЕСЯТКИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, всего в тренировке участвовало 3 147 человек, из которых большинство - 2 220 участников - военнослужащие. Остальные - кадеты и юнармейцы, представители силовых структур и ведомств. Колонну техники возглавили легендарный танк Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша». Всего будет 63 военных машины.

- Экипажи самолетов оперативно-тактической и штурмовой авиации пролетели на высоте 200–300 метров со скоростью 600 километров в час, а вертолеты — на высоте 160–400 метров со скоростью от 80 до 180 километров в час, - добавили в ведомстве, - воздушные суда военно-транспортной авиации — на высоте 200–350 метров со скоростью 240–500 километров в час.

Там же сообщили, что в воздушной части парада задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты армейской авиации ЮВО — Ми-8, Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, и Ка-52 «Аллигатор».

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ ТОЖЕ ГОТОВ

Также на полигоне в Ростовской области сводные расчеты салютных дивизионов провели тренировку праздничного салюта. Военнослужащие артиллерийских подразделений отработали порядок действий при выполнении залпов.

Сообщается, что 60 артиллерийских орудий, задействованных в организации праздничного мероприятия, произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Все это увидим 9 мая в 22:00

Для производства артиллерийских залпов в военных гарнизонах задействуют 122-мм гаубицы Д-30 и 76 мм орудия ЗИС-3. При этом артиллеристы ЮВО применят более 20 пусковых фейерверочных комплексов 2А85 и 2А30.

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