Откровения таксистки: Сколько раз меня хотели убить и почему водитель по найму лучше психолога

Женщина восемь лет крутит баранку, чтобы прокормить троих детей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чего только не приходится делать женщине, чтобы прокормить троих детей. Восемь лет многодетная мама из маленького городка под Ростовом крутит баранку и работает водителем такси. И, кстати, 47-летняя Наталья Ирсимеева с абсолютной уверенностью говорит, что это – женская профессия. Правда, в ее работе встречались ситуации, которые бы напугали даже крепкого мужчину. Но тут ей всегда помогала женская мудрость.

«ОСТАЛАСЬ БЕЗ КОПЕЙКИ»

Работа в такси не была мечтой Натальи. Так сложились непростые жизненные обстоятельства.

- Сидела в декрете с младшей дочерью. А тут вдруг муж начал пить, - пожимает плечами женщина, сидя за рулем своей старенькой "Лады". - Умоляла его бросить бутылку, угрожала разводом, но совсем ничего не помогало. Пьянки были почти каждый день.

А потом из дома начали пропадать деньги.

- Он тайком забирал копейки от своих же детей: а у нас их – трое! – продолжает Наталья. – Ну я его и выгнала. Срочно надо было решать, на что жить. Пришлось устраивается побыстрее хоть куда-нибудь. Вариант на тот момент был только один – такси.

НА ЗАВОДЕ СТОЛЬКО НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ

По первой Наталья думала, что возить людей за деньги ей долго не придется. Но, как выяснилось, в такси можно было на тот момент неплохо заработать.

- За смену чистыми три тысячи рублей выходило восемь лет назад, - делится женщина с «КП-Ростов-на-Дону». - Ни на одном заводе столько не заработаешь! Вот так и осталась.

За эти годы Наталья встала на ноги сама и подняла старших сыновей. И даже успела построить свое женское счастье - выйти замуж. Но из такси не уходит.

- Правда, последние три года лишь иногда беру ночные смены. Сейчас это просто подработка, - рассказывает она.

Наташа говорит, что не только деньги держат ее в этой профессии. Ей интересно общаться с людьми и помогать им.

СВОИ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЬ НЕ МОГУ, А ДРУГИХ - ПОЛУЧАЕТСЯ

- Вы знаете, таксист – это тот же психолог, и даже лучше! Потому что помогает бесплатно, - улыбается дама-водитель.

Наталье много раз приходилось выслушивать жалобы клиентов и помогать им советом или своим примером.

- Недавно ко мне в машину села девчонка лет 27-ми, - вспоминает таксистка. - Вся в слезах. Спрашиваю, что у нее случилось. И она рассказала, что от ковида умер папа. Призналась, что жить не хочет теперь.

Тут Наталья и рассказала ей о лихих 90-ых, о том, как пил ее муж и не было денег даже на хлеб.

- Девчонка когда выходила из машины, уже смеялась, а мысли о том, что жизнь – тлен, большее ее не посещали, - улыбается женщина.

А вообще, клиенты часто изливают душу миловидной улыбчивой брюнетке.

- Семь из десяти человек – точно, - выдает свою личную статистику женщина-водитель. - Бывает, такие советы им даю, что сама потом удивляюсь, насколько они толковые. Свои проблемы не могу решить, а вот другим помочь почему-то получается.

«А КАК ЖЕ МУЖ?»

Таксистка говорит, что привыкла к одному вопросу, который задают почти все клиенты. «А ты что, замужем? Был бы муж - не пустил бы тебя в такси». Хотя иногда этот вопрос, пожалуй, и оправдан. Дело в том, что нередко Наталье поступали неприличные предложения.

Так, однажды, в машину сел солидный с виду мужчина. Долго катался по городу, а потом стальным тоном заявил: «Теперь едем ко мне». Наталья пробовала возразить, но пассажир был непреклонен.

И тут женщину выручила смекалка. Она сделала вид, что согласна, но попросила купить ей перед этим пива и рыбу.

- Говорю, литра полтора возьми и рыбку вяленую – леща или густера. Он отвечает, хорошо, густеру, так густеру! Она-то дешевле леща! Видимо, не слишком щедрый кавалер оказался, - смеется Наталья.

Но как только ухажер зашел в магазин, женщина сразу же дала по газам. С тех пор больше его не встречала: чему, впрочем, несказанно рада.

НАБРОСИЛСЯ С НОЖОМ

Другая история не столь романтичная. Однажды женщина повезла на окраину города двоих пьяных парней. Один сел рядом, второй – на заднее сидение. Долго катала их по старым заброшенным дачам, а потом, видимо, свернула не туда. Это взбесило одного из пассажиров. И он попросил притормозить. Выскочил из машины, открыл водительскую дверь и бросился на таксистку с ножом. Благо, был пьяный. Первый раз промахнулся, второй - тоже мимо.

- Оружие он выронил. Я понимаю, что в третий раз уже будет мой. Тихо вышла из машины. Подняла нож, сложила его, положила в карман нападавшему, застегнула ему олимпийку и сказала спокойно: «Ты зачем так балуешься?», - вспоминает женщина.

Ее спокойный настрой остудил дебошира. Наташа быстро вывела из авто второго пассажира, пока не успел опомнится и по газам.

- Еду, а сама ног не чувствую. Меня спасло то, что я не ответила агрессией. В таких ситуациях надо всегда вести себя дружелюбно, - продолжает женщина. - Хотя знали бы вы, сколько раз меня хотели убить. Но эти истории не для печати.

СПАСЕНИЕ БЕРЕМЕННОЙ

Другая история тоже из копилки страшных. Так, однажды женщина таксовала в Ростове. Приехала в точку «А», взяла клиента.

- Молодой красивый парень. Везу его в точку «В». А он одно торопит меня. Спрашиваю – что такое? Не в аэропорт же опадываем, - вспоминает Наталья.

Тут молодой человек и рассказывает. Оказывается, его девушка на восьмом месяце беременности зашла в аптеку, а там нечаянно задела локтем мужчину.

- Мужчина был с другом. И оба явно - под наркотиками. Они начали орать и угрожать. Так напугали бедную, что та боялась из аптеки на улицу выходить. Вот парень и ехал спасать любимую, - поясняет женщина.

Наша таксистка оказалась не из робкого десятка. Выслушала клиента и решила, что отправиться с ним вместе.

- Куда же его одного отпускать! А я ж такая, вечно за справедливость бьюсь, - поясняет женщина.

К счастью, помощь Наташи и ее нового знакомого девушке не понадобилась. Агрессоры уже ушли. А таксистк вместо двухсот положенных по таксометру рублей клиент дал 500.

- Сдачи не надо. Это тебе за смелость, - сказал он.

И таких историй в жизни женщины-таксистки было немало.

- Потому и продолжаю крутить баранку. За рулем чувствую жизнь! И понимаю, что могу помочь людям, - подмигивает она и мчит на очередной заказ.

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