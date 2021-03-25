Откровения бортпроводника о работе среди длинноногих красавиц, выходках пассажиров и "воздушной" карьере

"Комсомолка" публикует откровения бортпроводника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О работе пилотов и стюардесс в народе много стереотипов сложилось. Люди передают друг другу дурацкие приметы, аплодируют в салоне по любому поводу. Их понять можно. Полеты на высоте тысяч километров - всегда стресс. А сообщений о катастрофах сейчас много, да с такими страшными подробностями, что малейшая нештатная ситуация людей ввергает в панику и ужас. Поэтому я к своей работе максимально серьезно относился и всегда старался стереотипы разрушать. Один из них, что бортпроводник в самолете - обязательно красивая девушка.

Я как раз пример того, что стюарды-парни очень востребованы. И по моему личному убеждению, даже предпочтительнее сейчас.

«БЕРУТ ТОЛЬКО КРАСИВЫХ И ВЫСОКИХ»

Даже если по каким-то параметрам парень не соответствует требованиям компании, у него больше шансов пройти отбор, чем девушке. Все дело в том, что работа бортпроводника — это тяжелый физический труд, а мужчин в этой сфере не хватает.

Самолеты, путешествия, высокий заработок, - причина, по которой я оказался в авиации. У девушек список причин шире. Одна стремится к мечте и романтике, другая - к принцу, который спасет ее от рутины. Ради благородных и не очень целей будущие стюардессы идут на разные ухищрения.

Одна моя знакомая, Татьяна, не проходила по росту. Да, есть такой отборочный параметр: девушек берут с ростом от 165 см, а парней - от 170 см. Связано это с тем, что закрывать полки и проверять их содержимое невысоким людям проблематично. Тане не хватало всего 1 см до мечты, и она попросила хирурга из летной врачебной комиссии приписать недостающий сантиметр к ее росту. Доктор не отказал. Сейчас Таня летает старшим бортпроводником, а нестандартный рост компенсируется каблуками, которые стюардессы должны носить, в балетках и спортивной обуви работать запрещено.

У другой моей подруги вообще диагноз — тахикардия. С этим в авиацию путь закрыт, но, как вы поняли, она тоже сейчас летает. Как она обставила систему? Выпила полтаблетки для сердечников, замедлила свой пульс. В итоге результаты ЭКГ — как у космонавта.

Но это опасно. Здоровье у нас действительно должно быть космически крепким.

«НА БОРТУ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЖЕНИХА-ПРЕЗИДЕНТА»

Еще один стереотип, миф о работе стюардов – постоянные конфликты и «шуры-муры» в салоне. Эти слухи не просто так появились. И здесь, я считаю, мужская выдержка, устойчивость к манипуляциям и истерикам играет большую роль. На борту часто можно встретить знаменитостей. И ведут они себя, как вы знаете, по-разному. Но на самом деле большинство вип-персон спят или тихо отдыхают в полете. А если кто-то нарушает правила, даже с известными личностями разговор короткий.

Но есть медийные люди, которым даже дурная слава необходима как воздух. Мне часто попадалась Ксения Собчак. Был случай, когда из-за задержки рейса она ломилась в кабину пилотов. После этого мои знакомые стюардессы закатывали глаза, молились, чтоб она не попала в их рейс.

Не скрою. Многие девчонки-стюардессы жаждут таких встреч с випами-мужчинами. Вдохновленные примером первой золушки-стюардессы Людмилы Путиной, тоже хотят встретить своего президента или хотя бы бизнесмена. Многие только за этим и идут в авиацию. Им бы побыстрее перейти на бизнес-класс и получить доступ к ВИП-спискам, обратить на себя внимание. Это, я считаю, непрофессионально. И парни-стюарды так отвлекать пассажиров не станут. Полет – серьезное дело, и салон самолета – не место для флирта. Пусть многие со мной поспорят, но мои личные убеждения таковы.

А девчонкам скажу, что на самом деле, на борту самолета всегда есть, как минимум, двое обеспеченных мужчин. Они сидят в кабине пилотов. Приходят летать совсем юнцами.

Вторым пилотом становятся уже в 20 лет, а первым — к 25 годам. Браки среди пилотов и стюардесс - частое явление. Есть счастливые и не очень, верные и не очень. Но точно все такие пары не бедствующие.

«ПОДРАБАТЫВАЮТ КОНТРАБАНДОЙ»

Частые полеты за границу – это не только про незабываемые путешествия и отдых в гостиницах «все включено». Бытует мнение, что многие бортпроводники, особенно мужчины, подрабатывают контрабандистами: возят икру килограммами, «яблочную» технику и даже чемоданы одежды из Китая. Не для себя, конечно. В аэропорту встречают, грузы забирают и должным образом оплачивают «переработку». Действительно такие случаи были, но это не типичное явление. Сотрудники экономической безопасности и наркоконтроля не дремлют. Не так давно задержали бортпроводников, с которыми я не раз летал в США. У ребят нашли наркотики в бутылках из-под шампуня. Конечно, они не наркоманы, и никто в здравом уме не решился бы перевозить столь опасный груз, их подставили. Тем не менее, один рейс в Нью-Йорк будет стоить им до 20 лет лишения свободы в России.

Меня самого досматривали сотрудники различных служб. Один раз проверяли на содержание наркотиков песок в бутылке, который я вез на память из Мексики. Встречают нас и тщательно проверяют после рейсов из Китая и Америки. Бывает, в экипаже находятся доносчики, а иногда просто попадаем под раздачу. Но в целом бортпроводники – дружные ребята. Если нас на границе встречают службы, об этом знают почти все: разносится по сарафанному радио. Бывало, что коллеги, чтобы избежать досмотра и следующего за ним наказания, бросали незаконно ввезенные товары прямо в аэропорту. Однажды обнаружили целый чемодан курительной смеси для кальяна на летном поле. Бортпроводника, бросившего нежелательный груз, все равно нашли: отследили по камерам. Но, повторюсь, что это единичные случаи. И по ним обо всех работниках отрасли судить нельзя.

«МНОГО ЗАРАБАТЫВАЮТ, ОТПУСК 70 ДНЕЙ!»

Я никогда не спорю с утверждениями, что бортпроводники неплохо зарабатывают. Эта работа действительно стоит таких денег. В среднем можно получать от 50 до 120 тысяч в месяц. А еще приятный бонус – отпуск в 70 дней! Каждые полгода мы отдыхаем по 35 дней, и не дома, а снова улетаем в неизведанные страны и новые города. Обновил гардероб в Майами, порыбачил на Мальдивах, посерфил в Израиле, слетал на остров мечты, сказочный Бали, - какая еще работа способна не сочинять мечты, а воплощать их?

Конечно, зарплаты не хватило бы. Мы пользуемся льготами – бесплатными билетами на рейсы авиакомпании-работодателя и компаний-партнеров. Мы даже можем брать с собой близких родственников. Есть, правда, один нюанс: улететь можно при наличии свободных мест в самолете.

СТЮАРДЫ УХОДЯТ В ПИЛОТЫ

Почему же я бросил полеты, спросите вы. А потому, что за три года работы понял, что взлета по карьерной лестнице не будет. Из рядового бортпроводника я могу дослужиться в лучшем случае до инструктора, и для этого как минимум десять лет жизни понадобится отдать авиации. Среди моих друзей-коллег двое ушли в пилоты. Причем один из них уехал с семьей в Америку и там проходит обучение. Второй товарищ получает образование в российском училище, всего через три года обучения он получит летное свидетельство.

Я же за три года полетов начал уставать не столько от работы, сколько от людей. Мне все чаще хотелось побыть одному. Наряду с благодарностями каждый рейс разбираешься с жалобами, иногда - с дебоширами. Однажды мы летели в Канаду, рейс прошел спокойно, вот только весь полет бортпроводники посменно присматривали за пожилой дамой, сопровождающая родственница которой выпила и отказалась ухаживать за своей свекровью. Весь рейс носились со старушкой, которую мучили галлюцинации. Она даже пыталась открыть двери. Успокою: в полете открыть дверь невозможно, но мы не стали проверять эту теорию и до посадки работали сиделками.

Многим сложно бросить авиацию, а те, кто пытаются, часто возвращаются. Я перешел на наземную работу и не пожалел, особенно в период пандемии, когда рейсов не было и все летные сотрудники, включая пилотов, пошли работать доставщиками еды.

Говорят, небо не отпускает, а я сам ушел.

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