Погода в Ростове-на-Дону на 3 мая 2021: гроза ждет ростовчан в начале мая

Погода в Ростове-на-Дону на 3 мая 2021 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 3 мая 2021 - публикуем прогноз. По данным донских синоптиков, в донской столице погода будет теплой, но дождливой.

Температура ночью составит плюс 15-19 градусов. Днем потеплеет до плюс 22-24 градусов. Скорость ветра - 5-9 метров в секунду. В течение дня будет облачно с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь, но с грозой.

По Ростовской области вечером возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах морось. Ветер с юга - до 4-6 метра в секунду, утром и днем местами возможны порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью - плюс 13 градусов. Во второй половине ночи и утром прогнозируются теплая погода с небольшим дождем.

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