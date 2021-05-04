В Волгодонске двухлетний ребенок скончался после порции картошки фри

В Ростовской области ребенок скончался после отравления картошкой фри Фото: "КП" Архив

В городе Волгодонске Ростовской области скончался двухлетний ребенок. Малыша с диагнозом "пищевое отравление" экстренно доставили в городскую больницу. Несколько часов медики боролись за его жизнь, однако спасти маленького пациента не удалось.

Родные мальчика рассказали, что до того, как малышу стало плохо, они побывали в одном из городских кафе. Там ребенок якобы съел порцию картофеля фри и выпил сок.

Сейчас эту информацию проверяют следователи, которые уже организовали проверку по факту смерти ребенка. Правоохранителям предстоит изучить историю болезни погибшего, а также же проверить сам общепит, где побывала семья.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. На данный момент она еще не завершена, - прокомментировали в следственном комитете Ростовской области.

Информацию, поступившую от родителей поверяют и в местном Роспотребнадзоре. Там также пообещали в ближайшее время прокомментировать произошедшее.

Известно, что семья на учете в ПДН не состояла. К слову, случившееся в городе атомщиков активно обсуждают в социальных сетях. Большинство пользователей сошлись во мнении, что в два года давать фаст-фуд ребенку уж точно не надо было. Но нашлись и те, кто искренне посочувствовал семье, понесшей невосполнимую утрату.

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