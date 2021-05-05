Коронавирус в Ростове-на-Дону на 5 мая 2021: выздороветь удалось 198 заболевшим

В Ростовской области коронавирусом заразились 220 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 74 человека. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 220 жителей. Общее число инфицированных достигло 88 862

За сутки от вируса вылечились 198 человек. За все время пандемии — 79 526.

Новые случаи заражения выявили в 44 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 31,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,8% – от 46 до 65 лет; 19,6% – от 66 до 79 лет; 8,6% – старше 80 лет; 8,2% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 774 пациентов. В тяжелом состоянии находится 15 из них.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 093 человек.

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