Граффити к 9 Мая: Такой подарок 100-летнему ветерану сделали в Ростове-на-Дону

Фото: пресс-служба Почта России.

По традиции накануне Дня Великой Победы почтальоны доставляют ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Президентом РФ. В этом году в Ростовской области будет доставлено 16 580 таким писем, причем лично в руки.

Такие поздравления к празднику получат больше тысячи донских ветеранов. Фото: пресс-служба Почта России.

К сожалению, с каждым годом героев Победы становится все меньше, а некоторые письма приходится отправлять обратно. Но есть те, кто ждет их с неизменным трепетом в сердце. Ирина Остапенко работает почтальоном более 10 лет, поэтому знает не только истории ветеранов, их заслуги, беды и радости, но и то, как их поздравляют каждый год.

Так, ростовчанину Петру Бицутину 21 июня исполнится 101 год. Его призвали в армию за год до начала войны. Врагов он встретил сначала на Украинском фронте. Затем участвовал в освобождении Донецка, форсировании Днепра, в военных действиях в Румынии и Венгрии.

Ветеран не обделен вниманием: в прошлом году молодежь поздравили его неординарным способом – сделали торжественное граффити во дворе его дома: получилось масштабно и трогательно. А в этом Петр Демидович встречал нас, когда почтальон вручила ему письмо Президента РФ.

- Как ветеран, я хотел бы сказать, чтобы молодое поколение брало пример с нас, и были достойны нашей Родины, любили ее и защищали, - сказал он.

В центре Ростова есть и такая красота. Фото: пресс-служба Почта России.

А мы, вручив еще несколько писем, с радостным и печальным сердцем одновременно возвращались к своим будням. И пусть герои войны уже в преклонном возрасте и им трудно рассказывать о прошлом. Но каждый год они ждут 9 Мая. Им приятно каждое поздравление, которое звучит в их адрес. А еще им просто нужно знать, что мы гордимся их подвигом, будем помнить и передавать рассказы о них своим детям, внукам и правнукам.

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