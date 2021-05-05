"Низкий поклон за Победу!": Парад для одного ветерана прошел в донской столице

В донской столице организовали парад для одного ветерана. Фото: пресс-служба Росгвардии.

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы возле дома 95-летнего участника Великой Отечественной войны Петра Голышкина прошел самый настоящий парад. Играла торжественная музыка, военные чеканили шаг, звучали поздравления и благодарности.

В свои 95 лет Петр Павлович, как и прежде был строг и подтянут. Гостей приветствовал тепло и радушно.

В свои 95 лет Петр Павлович, как и прежде был строг и подтянут. Фото: пресс-служба Росгвардии.

Петр Павлович родился 4 июня 1925 года в Тамбовской области. Еще парнишкой трудился в тылу, обеспечивая армию продовольствием. А затем добровольцем ушел на фронт вслед за своим отцом в январе 1943-го. Служил в составе 356 запасного стрелкового полка на Брянском фронте. Затем - в составе 38 пограничного полка войск НКВД, руководи взводом пулеметчиков. Прошел всю войну. Участвовал во взятии Берлина. В послевоенное время посвятил свою жизнь службе в правоохранительных органах, в частности, в рядах вневедомственной охраны. Имеет награды: «Орден Отечественной войны II степени», медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»

Песни военных лет звучали накануне 9 мая в небольшом дворике Ростова. Фото: пресс-служба Росгвардии.

Перед ветераном торжественным маршем прошли музыканты военного оркестра. А композиции военных лет прозвучали в исполнении окружного ведомственного Ансамбля песни и пляски. Стихи и песни исполнили для фронтовика и юные таланты - воспитанники городского «Дворца творчества детей и молодежи».

Ветерана поздравили замначальника Управления Росгвардии по Ростовской области Александр Науменко и начальник Управления вневедомственной охраны Алексей Невтриносов. Фото: пресс-служба Росгвардии.

С предстоящим праздником 9 Мая ветерана поздравили замначальника Управления Росгвардии по Ростовской области Александр Науменко и начальник Управления вневедомственной охраны Алексей Невтриносов. Они пожелали фронтовику бодрости, здоровья, поблагодарив за мирное небо над головой и вручив памятные подарки.

Гостей ветеран приветствовал тепло и радушно. Фото: пресс-служба Росгвардии.

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