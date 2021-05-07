В Ростове учительница младших классов предпочла детским прописям стрип-пластику

Анастасия Миронова рассказала о том, как сейчас получает миллионы. Фото: Личный архив героя публикации

Ростовчанка Анастасия Миронова из семьи педагогов. Девушка даже выучилась на учительницу младших классов. Но в последний момент идти в школу - учить малышей грамоте и задачкам - передумала, а с головой ушла в стрип-пластику. Но педагогические знания пригодились и тут: спустя год 22-летняя танцовщица стала учить танцевать у пилона других. В интервью с корреспондентом “КП-Ростов-на-Дону” девушка рассказала о своем творчестве, а также раскрыла секрет, как никогда не получать травмы.

22-летняя танцовщица стала учить танцевать у пилона других. Фото: Личный архив героя публикации

"ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ - ЭТО БОЛЬНАЯ ТЕМА"

- Анастасия, у вас в шапке профиля в ТикТок написано, что в танцах вы год. А как можно за год научиться не только танцевать, но и преподавать танцы?

- Это очень раздражает моих, так сказать соперников. Потому что я получилась какой-то выскочкой. Но, на самом деле, когда я начала гореть этим делом, то просто не вылезала из зала: могла прийти в 10 часов утра и выйти в десять вечера. При этом я не сидела в телефоне: я что-то делала и пробовала. У меня тряслись руки, ноги - настолько все впитывало тело. Но я занималась каждый день, и это позволило достичь такого результата за сравнительно короткий период. Для этого надо просто упорно трудиться и больше ничего.

- Были еще такие случаи?

- Со всеми, с кем я не сталкиваюсь, это люди, которые в танцах - 10-15 лет, либо с детства танцуют. Мне было не по себе. Но муж говорил, занимайся. И оказалось, что необязательно должно пройти 10 лет, можно достичь желаемого за год - полтора. У всех разный путь.

- А родственники как отнеслись к вашим танцам на пилоне?

- У меня абсолютно все родственники преподаватели (смеется). И по образованию я учитель начальных классов. Если честно, для них это больная тема, что я выбилась из гнезда. Но со временем приняли.

В последний момент идти в школу - учить малышей грамоте и задачкам - передумала, а с головой ушла в стрип-пластику. Фото: Личный архив героя публикации

"НАДО ЗНАТЬ АНАТОМИЮ"

- Вот вы год в танцах, а что насчет травм?

- У меня их не было. В педагогическом колледже, который я закончила, у нас был требовательный преподаватель по анатомии. Мы разбирали все до мелочей. И это очень помогает мне сейчас. Когда я пробую в танцах что-то новое, перед этим смотря видео других людей, то я разбираю его с точки зрения анатомии: как правильно ставить руку, какие мышцы задействованы и т.д. За счет этого ни травм, ни растяжений у меня и моих учениц пока не было.

- Анастасия, расскажите про ТикТок, который набрал 19,9 миллионов просмотров...

- Я сняла это видео, ничего не продумывая. Халат оказался случайно в моем пакете. Сняла его за 15 минут до тренировки. И когда после двух часов занятий зашла в ТикТок и увидела 2 миллиона просмотров, то была в шоке. Но это видео до сих пор набирает популярность. За первые сутки ролик собрал 13 миллионов просмотров. А до него у меня было всего-то около 1000 подписчиков. И это видео дало мне хороший старт!

"ПОСТАВЛЮ ПИЛОН В ГОСТИНОЙ"

- А что насчет того, чтобы поставить пилон дома? В комментариях под этим роликом многие об этом писали...

- На видео многие подумали, что шест стоит у меня дома. Но это была студия. На самом деле я планирую поставить дома пилон. Просто пока наша с мужем квартира строится. Но в любом случае пилон будет, так как мое тело за год сделал именно он. Кстати, идея поставить шест дома, пришла мужу. Он сказал: “если тебе так это нравится, то пусть он будет каждый день с тобой”.

- В какой комнате планируете поставить?

- Точно не в спальне, лучше - в гостиной. Скорее всего, пилон будет съемный, чтобы не мешать в комнате. Так сказать, будет съемный элемент нашего интерьера.

- А когда снимали танцы для ТикТока в магазине, вас охранник не выгнал?

- Первые минут пять он к нам подходил и говорил, чтобы мы сделали потише музыку. Никого, в принципе, из работников она не смущала. Только покупатели оборачивались. Мы, кстати, не с первого дубля-то и сняли. Помню, он тогда что-то стал говорить про социальную дистанцию. Но мы-то были в масках. И ему ничего не оставалось, как дождаться, пока мы снимем это видео и все.

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