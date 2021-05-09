«Если чего-то неистово желаешь, это произойдет»: модель из Ростова борется за титул «Мисс Вселенная»

Алина Санько отправилась в Америку на конкурс "Мисс Вселенная". Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграм"

В этом году на конкурсе «Мисс Вселенная» Россию представляет 22-летняя Алина Санько. Лучшую среди главных красавиц мира выбирают в Голливуде. Простая девушка из Азова прославилась в 2019 году, завоевав титул «Мисс Россия». Тогда благодаря своему обаянию, женственности и уму она не оставила конкуренткам шансов.

Девушка родилась в маленьком городке Азове. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграм"

Сейчас Алина Санько уже во Флориде. Об этом она сообщила в своем аккаунте в «Инстаграм».

- Друзья, я прилетела во Флориду представлять Россию в одном из самых престижных конкурсов красоты. Я переполнена самыми приятными эмоциями радости и счастья. Друзья, мне очень важна ваша поддержка, - обратилась девушка к поклонникам.

Также она призналась, что жизнь устроена очень удивительно.

- Если ты чего-то неистово желаешь, это обязательно произойдет, - написала Алина в своем аккаунте в «Инстаграме».

Состязание, на которое, кстати, уже не осталось билетов, уже началось.

Алина Санько составит достойную конкуренцию участницам из других стран. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграм"

Первый и важный этап позади. Так, дончанка зарегистрировалась и сдала тест на ковид. А еще Алина Санько приняла участие в интервью и фотосессии.

Но самый важный день еще впереди. 16 мая состоится финал конкурса и мы узнаем имя победительницы.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" рассказывала о десяти неизвестных фактах об Алине Санько.

Донская красавица родилась и выросла в Азове. Она была примерной ученицей, регулярно выигрывала олимпиады по искусству. Так, в ее копилке призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Одноклассники помнят ее как скромную и спокойную девушку. Никто и подумать не мог, что учатся с будущей королевой красоты.

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