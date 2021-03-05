Кто такая Алины Санько, которая представит Россию на "Мисс Вселенная-2020" в Голливуде

Алина Санько стала "Мисс Россия" и вошла в топ-12 финалисток "Мисс мира". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что известно об Алине Санько, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». В начале мая «Мисс Россия-2019» отправится в США. "КП" выяснилв подробности о жизни самой красивой девушки страны.

НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО СТАНЕТ КОРОЛЕВОЙ

Донская красавица родилась и выросла в Азове. Она была примерной ученицей, регулярно выигрывала олимпиады по искусству. Так, в ее копилке призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство».

"Мисс Россия" получила не только корону, но и три миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, одноклассники вспоминают ее как скромную и спокойную девушку. Никто и подумать не мог, что учатся с будущей королевой красоты.

У Алины очень теплые отношения с родными. А маму она вообще называет своим кумиром. Кстати, выигранные на конкурсе три миллиона девушка хотела потратить на покупку квартиры для мамы.

— Есть ли у меня талисман? Да, это поддержка моей мамочки, — говорила Алина в интервью «Комсомольской правде».

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА СТРАНЫ

После школы Алина переехала в столицу и поступила на архитектурный факультет Московского университета по землеустройству. Получив диплом, она продолжила обучение в Московском государственном университете на направлении «Телевидение».

До участия в конкурсе у Алины был небольшой опыт в модельном бизнесе. В студенчестве она снималась для каталога интернет-магазина. Талантливую девушку заметили и пригласили побороться титул «Мисс Россия». А 13 апреля 2019 года на ее голове красовалась корона победительницы.

Алина активно ведет свой блог в "Инстаграме". Фото: instagram.com/ms.alinasanko/

Благодаря победе у Алины появилась возможность поучаствовать в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». На конкурсе «Мисс мира» она вошла в ТОП-12 финалисток.

МЕЧТА - ОБЪЕХАТЬ ВЕСЬ МИР

Сейчас Алина Санько ведет активную жизнь: учится, рисует, посещает благотворительные мероприятия. Девушка говорит, что в будущем она хотела бы объездить весь мир.

— Я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать - объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой.

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