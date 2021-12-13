Куда пропала Алина Санько после конкурса «Мисс Вселенная» в Америке

Фото: Лариса Кудрявцева.

В израильском городе Эйлат 13 декабря завершился конкурс «Мисс Вселенная 2021». В этом году он проводился дважды за 2020 и 2021 годы, но ни в одном из случаев не победили россиянки. Причем имя одной из представительниц, Алины Санько, сначала гремело на всю страну, а потом стало забываться. Рассказываем, как сложилась судьба «Мисс Россия 2019» после всех конкурсов красоты.

Напомним, уроженка Азова Алина Санько в 2019 году стала «Мисс Россия» и получила право участвовать сразу в двух международных конкурсах. Но ни в одном из них удача ей не улыбнулась: в конкурсе «Мисс мира» она дошла до полуфинала, в конкурсе «Мисс Вселенная» — не вошла и в топ-21.

Потерпев вторую неудачу, Санько ненадолго пропала из соцсетей. Но позже нашла в себе силы прокомментировать итоги. Россиянка пояснила, что ей «куда ценнее стать королевой ваших сердец», ну а конкурс все равно много ей дал, например, приятные знакомства и багаж знаний.

Поклонники поддержали Алину после конкурса. Фото: instagram.com/ms.alinasanko/.

ПРЕДПОЧЛА ЧЕРТЕЖАМ КАРТИНЫ

После конкурса Санько посвятила себя искусству. Она стала писать картины и рассказывать о своем творчестве на своей странице в Instagram.

— В процессе написания картин я нахожусь в абсолютной гармонии с собой, своими мыслями и чувствами. Мне хочется создавать, творить, воплощать в жизнь все самые невероятные идеи. Мне хочется делиться ими с вами! — обратилась однажды Алина к подписчикам.

Кстати, у девушки есть диплом архитектора Московского университета по землеустройству. Но судя по всему, в этой профессии девушка себя не видит. Строительной документации и чертежам она предпочла картины с животными и героями мультфильмов.

НЕ ХОДИТ НА СВЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СКРЫВАЕТ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ

У девушки много других увлечений, например, театр. Красавица не скрывает, что часто посещает постановки Большого. Правда своими впечатлениями о постановках она не делится, предпочитая сопровождать фотографии из театра рассуждениями на отвлеченные темы.

Девушка не забывает и о фотосессиях. Она регулярно радует поклонников фотографиями в самых разных нарядах, а иногда — и в нижнем белье.

Санько любит ходить в театр. Фото: instagram.com/ms.alinasanko/.

А вот светской львицей Алину не назовешь. Она почти не посещает публичные мероприятия, не замешана в звездных скандалах и тщательно скрывает личную жизнь. В последний раз девушка общалась с журналистами перед отъездом на конкурс «Мисс Вселенная». Теперь же предпочитает рассказывать о себе только на своей странице в Instagram.

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