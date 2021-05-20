Самая красивая Россиянка Алина Санько прервала молчание после конкурса «Мисс Вселенная» в Америке

Алина Санько в попытке завоевать титул "Мисс Вселенная" не дошла даже до полуфинала. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

Во Флориде завершился конкурс «Мисс Вселенная», в котором принимала участие и самая красивая россиянка по версии 2019 года - нынешняя обладательница титула «Мисс Россия» Алина Санько. Азовчанка активно вела свой блог в «Инстаграм» во время подготовки ко «дню икс». Алина показывала в своем блоге наряды, обеды, общение с соперницами. А после того, как стало известно имя победительницы, модель «затихла» на несколько суток.

Для Алины мама - идеал красоты и женственности. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

КОРОЛЕВА СЕРДЕЦ

Корону завоевала представительница Мексики Андреа Меса. А россиянка же даже не вошла в первую двадцатку и не дошла до полуфинала. Спустя почти трое суток после этого «Инстаграм» красавицы «молчал». И вот, наконец, Алина Санько прокомментировала свое участие в конкурсе красоты в микроблоге.

По словам девушки, конкурс «Мисс Вселенная» дал ей огромный опыт, невероятные эмоции, приятные знакомства, багаж знаний, дружбу, уверенность, свободу, понимание многих важных вещей и жизненный переворот. А еще – силу и счастье быть собой.

- Такое чувство, что прошло не две недели, а минимум два года. Я благодарна за возможность представлять нашу величайшую страну Россию. Я очень старалась, для меня это действительно очень важно. Друзья, я бесконечно благодарна каждому за вашу поддержку, за все ваши теплые слова, за ваши голоса за меня, за ваши комментарии. Даже в Америке я встречала людей, которые очень за меня болели и поддерживают меня! Не передать словами, как это было приятно! Для меня куда ценнее стать королевой ваших сердец. Я вас всех очень люблю и благодарю вас, что вы со мной, - обратилась Алина Санько ко всем, кто за нее болел.

Алина Санько от всего сердца поблагодарила тех, кто за не болел. Фото: официальный аккаунт Алины Санько в "Инстаграме"

МАМА - ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что жюри «Мисс Вселенная» оценивало не только внешность, но и талант, артистизм, умение подать себя. Однако красота — все равно большое преимущество конкурсанток. Алину природа наградила идеальной фигурой. Весит девушка 48 килограммов, объем груди и бедер — 87 сантиметров, охват талии — 57 сантиметров. Рост «Мисс Россия» — 174 сантиметра.

Донская красавица родилась и выросла в Азове. Она была примерной ученицей, регулярно выигрывала олимпиады по искусству. Так, в ее копилке призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство».

Кстати, одноклассники вспоминают ее как скромную и спокойную девушку. Никто и подумать не мог, что учатся с будущей королевой красоты.

У Алины очень теплые отношения с родными. А маму она вообще называет своим кумиром- именно ее мама является для нее идеалом во всем и примером красоты. Кстати, выигранные на конкурсе три миллиона девушка хотела потратить на покупку квартиры для мамы.

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