Мисс Вселенная из Азова: на мировом конкурсе красоты Алина Санько предстанет в "бриллиантовом" платье

22-летняя Алина Санько. Фото: соц. сети героини публикации

Сегодня, 16 мая во Флориде пройдет финал главного конкурса красоты в мире - "Мисс Вселенная". Участницы активно готовятся к выходу на сцену. В этом году Россию представляет 22-летняя Алиса Санько из донского города Азов. Некогда простая девушка прославилась, завоевав титул «Мисс Россия». Тогда благодаря своему обаянию, красоте и уму она не оставила соперницам ни единого шанса.

На конкурсе будут оценивать не только внешность девушек со всего мира, но и другие качества. Среди прочего участницы должны быть настоящими актрисами, уметь подать себя. Визитная карточка - проходка по главному подиума на виду у всей планеты. Красавицы подбирают лучшие наряды, нанимают мастеров макияжа и причесок.

К подготовке творчески подошла и Алиса Санько, которую природа и без того наградила идеальной фигурой. Весит девушка 48 килограммов, объем груди и бедер — 86 сантиметров, охват талии — 58 сантиметров. Рост «Мисс Россия» — 174 сантиметра.

В социальных сетях девушка часто публикует фотографии и видео с места событий. В финале она предстанет в невероятном платье синего цвета с бриллиантовыми стразами. Каждый сантиметр величественного наряда сияет, как маленькая звезда. Не забыли и о прическе - аккуратно уложенные длинные волосы символизируют красоту и силу России.

Сама девушка считает, что у нее большие шансы взять призовое место. Она опубликовала видео, где на английском языке делает самопрезентацию, рассказывая, кто и она и чем увлекается. По ее словам, хобби для нее - волонтерство и творчество. Азовчанка профессионально рисует и часто выставляет свои картины на всеобщее обозрение.

Какое место заберет азовчанка станет известно по завершении конкурса. Трансляция будет идти, когда на нашем континенте настанет глубокая ночь.

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