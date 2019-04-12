«Мисс Россия 2019»: За главную корону страны будут бороться ростовчанки Алина Санько и Елена Разинкова

«Мисс Россия 2019»: За главную корону страны будут бороться сразу две уроженки Ростовской области Алина Санько и Елена Разинкова (в прошлом году она получила главный городской титул «Мисс Ростов», - прим. автр.).

Финал пройдет в Москве 13 апреля в 21:00 по московскому времени. Главный приз - эксклюзивная корона и возможность представлять Россию на международном уровне - подиумах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

А пока мы попросили красавиц самих рассказать о себе то, что они считают нужным.

Кстати, сейчас идет активное голосование за девушек на официальном сайте конкрса. Так что вы можете отдать свой голос за понравившуюся участницу.

«ЛЮБИМОЕ БЛЮДО ДОНСКИЕ РАКИ»

- Где и на кого вы учитесь?

Алина Санько: - Я студентка третьего курса Московского Университета по Землеустройству, учусь на архитектурном факультете. Специальность - дизайн архитектурной среды.

Елена Разинкова: - Я проживаю в Ростове-на-Дону, являюсь студенткой 3 курса юридического факультета РГЭУ (РИНХ).

lenarazinkova Добрый вечер! Я просыпаюсь каждый день с улыбкой на лице, чему очень рада.

- Чем увлекаетесь? Расскажите о хобби, увлечениях, любимом блюде.

Алина Санько: - Я родом из Донского края, а наш край - Жемчужина Юга России.

«Я родом из Донского края. На свете нет прекрасней рая. Простор степей, простор песков. И хлебных желтых колосков. Великий и могучий Дон, Он с Волгой нежной обручен. Прекрасный здесь живет народ. Казаки - мир его зовет. Казак – опора всей России. Он воевал всегда красиво. Гордится им святая Русь, Гордятся все, и я горжусь».

Проживание в таких прекрасных местах способствовало формированию моему главному хобби: рисованию. Также я просто обожаю читать! Моим вторым спутником по жизни является литература. А любимое мое блюдо, конечно же, донские раки.

Елена Разинкова: - Я многогранна, с детства занималась многим. В возрасте трех лет я уже выступала на конкурсе пианистов. Помимо этого обучалась в художественной, театральной и конно-спортивной школах. Некоторое время я занимаюсь написанием книги и съемками короткометражного кино. Так же играю на африканских барабанах. Кушаю все! Но любимые блюда - домашние.

ms.alinasanko А вчера в рамках конкурса Мисс Россия у нас проходила интереснейшая игра Что?Где?Когда?

«МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ ПРО СЕКРЕТ СТРОЙНЫХ НОГ»

- Как удается поддерживать себя в форме? Есть ли какие-то секреты по уходу за собой?

Алина Санько: - На диетах я никогда не сидела. Здесь, конечно, свою роль сыграла генетика. Для меня пример красоты и идеал во всем - это моя Мама. Для поддержания себя в тонусе и прекрасного настроения мне необходимы прогулки на свежем воздухе и, по возможности, по живописным местам, так как это и движение, и созерцание. Также у меня отсутствуют вредные привычки.

Елена Разинкова: - Участницы конкурса часто подходят ко мне и спрашивают секрет таких стройных ног, но на самом деле никакого секрета нет. Я люблю ходить. На моем телефоне есть приложение, которое считает километры, в среднем прохожу 10-15 км за день. А так же всегда поднимаюсь по лестнице, исключая лифт. Всем советую обзавестись такой полезной привычкой!

lenarazinkova Вы никогда не одиноки и не беспомощны. Сила, которая управляет звёздами, направляет и вас

- У вас есть опыт в модельном бизнесе?

Алина Санько: - Да, я снималась для интернет-магазина.

Елена Разинкова: - Да, у меня есть опыт в модельной сфере, но он ограничивается несколькими съемками. Недавно я стала лицом косметологической клиники, которая находится в Ростове-на-Дону. Но главный мой титул «Мисс Ростова», его я получила после победы в городском конкурсе красоты в сентябре прошлого года.

ms.alinasanko Экскурсия по прекрасной Москве

«ТАЛИСМАН - ЭТО ТО, ЧТО ВНУТРИ МЕНЯ»

- Как готовитесь к финальному выход на сцену?

Алина Санько: - Здесь у нас задействована каждая минутка. С самого утра - спортивная тренировка, после мы завтракаем и идем на дефиле, где нас учат красивой и женственной походке, также у нас есть актерское мастерство, где мы раскрепощаемся, знакомимся поближе и расслабляемся. Позже у нас обед, затем у нас танцы/хореография, ужин и снова дефиле! Все под руководством лучших педагогов! День насыщен и очень интересен. И я все делаю с наслаждением, мне все очень нравится! А еще, у нас проходят мастер-классы, встречи с «Мисс Россия» прошлых лет, экскурсии и много-много всего интересного!

Елена Разинкова: - Самое важное в подготовке к конкурсу - это осознанность и сосредоточенность. Большую часть времени у меня занимают занятия по дефиле и хореографии. И я уже вижу заметные результаты.

lenarazinkova Изумительный день!

- Кто будет за Вас болеть на конкурсе?

Алина Санько: - Прежде всего, это мои родные и любимые: мамочка, бабушка, дедушка, тетя, сестра, друзья и все те добрые люди, кто мысленно со мной в этом конкурсе - моя группа поддержки.

Елена Разинкова: - Болеть на конкурсе за меня будет моя семья. Мои близкие поддерживают меня и дают вдохновение на новые свершения. И, конечно, надеюсь, что мое агентство «Имидж-Центр» и его руководители Елена и Михаил Степура, а также все девчонки.

- Есть ли у Вас талисман?

Алина Санько: - Талисман - это то, что внутри меня: это моя вера, поддержка моей мамочки и моих родных.

Елена Разинкова: - Да, у меня есть любимые вещи, с собой на конкурс я привезла несколько статуэток, в каждой из которой есть свой смысл. Так же я взяла с собой ловца снов для приятных путешествий в царство Морфея.

ms.alinasanko Как же отрадно и радостно!

«УВЕРЕНА В СВОИХ СИЛАХ И МНОГО РАБОТАЮ»

- У вас есть мечта и какая?

Алина Санько: - У меня много мечт, которые формируют мои цели. В данный момент, я очень счастлива, что участвую в «Мисс Россия 2019», проживаю эти эмоции и прилагаю все возможные усилия для успешного результата! Для меня это одни из самых прекрасных дней в моей жизни! Это невероятные впечатления, незабываемые эмоции, новые навыки и знакомства! В будущем я хочу максимально развить свой потенциал, свои творческие способности, путешествовать - объездить весь мир, совершенствоваться и работать над собой.

Елена Разинкова: - Моя мечта - быть счастливым человеком и помогать другим, ведь это главная задача в жизни. Я хочу найти то, чем мне будет нравиться заниматься, и людей, которым я нужна. «Мисс Россия» для меня важный этап в жизни. Я уже многое приобрела на конкурсе и в дальнейшем планирую совершенствовать свои знания.

lenarazinkova Мы несправедливо заявляем, что человек высшая ступень эволюции

- В чем ваш секрет успеха?

Алина Санько: - Просто нужно быть собой.

Елена Разинкова: - Я уверенна в своих силах и много работаю. А так же ставлю перед собой нереальные цели, именно это мне и помогает!

ms.alinasanko Алина Санько

ТТХ

Алина Санько, 20 лет

Объем груди: 86 сантиметров,

Объем талии: 58 сантиметров,

Объем бедер: 86 сантиметров,

Рост: 174 сантиметров.

lenarazinkova Елена Разинкова

Елена Разинкова, 20 лет

Объем груди: 83 сантиметров,

Объем талии: 60 сантиметров,

Объем бедер: 88 сантиметров,

Рост - 176 сантиметров.

lenarazinkova Какой же прекрасный

БЛИЦ-ОПРОС

Картины, барабаны и рэп...

Любимые книги:

Алина Санько: - «Дамское счастье», Э. Золя, «Гордость и предубеждение», Д. Остин, «Мартин Иден», Д. Лондон

Елена Разинкова: - «Хочу и буду», М. А. Лабковский

Любимые фильмы:

Алина Санько: - «Ромео и Джульетта», «Престиж, «По соображениям совести», «Титаник», «Одержимость»

Елена Разинкова: - «Я начало»

Хобби:

Алина Санько: - Рисование, живопись, поэзия, путешествия

Елена Разинкова: - Пишу картины, играю на барабанах, снимаю кино, тружусь над созданием своей первой книги, осваиваю сноуборд.

Интересный факт:

Алина Санько: - С детства рисую, неоднократно занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а также призовые места во всероссийской олимпиаде «Архитектура и искусство». Мечтаю организовывать и проводить поэтические вечера

Елена Разинкова: - В возрасте 3 лет выступала на конкурсе пианистов, свободное время провожу в музыкальной студии, читаю рэп.

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