Азовчанка Алина Санько не смогла завоевать корону на конкурсе "Мисс Вселенная"

Азовчанка Алина Санько не привезла корону с конкурса "Мисс Вселенная". Фото: аккаунт конкурса "Мисс Россия" в Инстаграм

Во Флориде прошел финал главного конкурса красоты в мире. Напомним, что Россию представила 22-летняя азовчанка Алина Санько. Но дончанка не смогла привезти корону с конкурса "Мисс Вселенная". Девушка при всех своих стараниях не попала даже в топ-21 участниц. Об этом сообщается в официальном сообществе конкурса в соцсети "Вконтаке".

Алина Санько в преддверии конкурса "Мисс Вселенная". Фото: аккаунт Алины Санько в соцсети Инстаграм

Алина Санько является обладательницей титула "Мисс Россия". Тогда она ушла далеко вперед от своих соперниц, демонстрируя свою красоту и обаяние. В финале "Мисс Вселенная" азовчанке пришлось нелегко. Сначала девушка тщательно подбирала наряд и остановилась на "бриллиантовом" платье. Но дальше задача стояла еще сложнее - нужно было проработать выход на подиум, чтобы продемонстрировать высокому жюри не только свою красоту, но и артистизм.

Алина Санько на конкурсе "Мисс Вселенная". Фото: аккаунт Алины Санько в соцсети Инстаграм

Стоит отметить, что параметры у девушки великолепные - вес: 48 килограммов, объем груди и бедер: 86 сантиметров, охват талии: 58 сантиметров, рост: 174 сантиметра. Алина была уверена, что у нее есть все шансы стать победительницей. Но жюри решило иначе. Санько не довелось попасть даже в топ-21 участниц конкурса, а корону и титул "Мисс Вселенная" повезла в свою страну мексииканка Андреа Меза.

Алина Санько с другими участницами конкурса "Мисс Вселенная". Фото: аккаунт Алины Санько в соцсети Инстаграм

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