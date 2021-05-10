«Она брела по улице почти раздетая и голодная»: ростовчанин за ночь разыскал родню старушки, потерявшей память

90-летняя ростовчанка потеряла память и заблудилась. Фото:Давид Манучарян

Житель донской столицы, 26-летний Давид, не смог пройти мимо чужой беды. 8 мая вечером мужчина возвращался с работы. В районе улицы Погодина он увидел старушку, жалкий вид которой поразил его в самое сердце.

- Она была почти раздета. Еле-еле плелась. Голова и ноги были в ссадинах, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Давид.

Мужчина, несмотря на усталость после рабочего дня, притормозил свой автомобиль и поспешил на помощь к незнакомке.

Сейчас женщина находится в больнице. Фото: Давид Манучарян

ЗАБЫЛА ДАЖЕ СВОЕ ИМЯ

Но ни на один вопрос старушка не смогла ответить. Она не помнила, как ее зовут и где она живет. Бабушка лишь твердила одно: «Хочу есть и пить». А еще - что ей холодно.

Тогда Давид вызвал врачей и полицейских. А пока те ехали, напоил женщину чаем. Пенсионерку отвезли с больницу скорой медицинской помощи. Казалось бы, Давид сделал все, что мог, и можно спокойно жить дальше.

Но в эту ночь парень так и не сомкнул глаз. Он то и дело вспоминал пожилую женщину.

- У меня ведь у самого пожилая бабушку. Я даже представить не могу, чтобы она вот так потерялась в городе, - продолжает мужчина.

Поэтому на следующий день Давид захватил продукты для женщины и поехал в больницу. Там ему сказали врачи, что за ночь родственники женщины не объявились, а сама бабушка так и не смогла вспомнить где ее дом.

САРАФАННОЕ РАДИО

Тогда Давид разместил пост в социальных сетях , в котором попросил ростовчан помочь с поисками родни. И тут сработало «сарафанное» радио. Ростовчане стали активно делать репосты. А вскоре пришло и первое сообщение от бывшей соседки пенсионерки.

- Как оказалось, бабулю, которую я нашел, зовут Лидия. Ей 90 лет. По словам экс-соседки, родне старушка не нужна. Лидия живет сама в квартире на Казахской. А одна из родственниц якобы просто приезжает к ней раз в месяц за пенсией. Также женщина сказала мне, что часто видела, как Лилия ищет иду на помойке,- говорит Давид.

Другая же ростовчанка прислала мужчине телефон племянницы Лидии.

- Я сразу ей позвонил. Племянница старушки сказала, что живет в Шахтах. Пообещала забрать бабулю из больницы, но пока так этого и не сделала, - отметил Давид.

Мужчина признался, что после этого случая планирует купить своей родной бабушке электронный браслет, чтобы в любой момент можно было отследить, где та находится.

- Я свою бабушку навещаю каждый день, она живете рядом со мной, но браслет все-таки нужен на всякий случай. Мне так будет спокойней, - признался Давид.

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