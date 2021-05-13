Из ростовчанки в иностранку: Как дворняга Серафима нашла хозяев в Бельгии

Серафима нашла свое собачье счастье за границей. Фото: ЦБЖ.

В Центр безнадзорных животных Серафима попала из-за заявки ростовчан на ее отлов. Все-таки взрослая собака, не известно, что у нее на уме. Сотрудники Центра говорят, что как только несчастная дворняжка переступила порог их заведения, все поняли, что это милое и застенчивое существо. После стерилизации, вакцинации и обработки от паразитов, Серафиме стали искать дом.

Такой ее только привезли после отлова. Фото: ЦБЖ.

НАВСТРЕЧУ СЧАСТЬЮ

Пиарили собачку как могли, но никому из ростовчан невзрачная дворняга не приглянулась. Да и сроки ее выпуска из Центра близились к концу, а хозяева так и не были найдены. Собаку ждало несладкое будущее, если бы не московская коллега. Она сообщила, что фото Серафимы понравилось людям из Бельгии. И ростовская дворняга выехала из Ростова-на-Дону на перекладных, то есть на автобусах, навстречу счастью, а в начале мая она уже была в Бельгии у новой хозяйки.

К слову, “бельгийская мама” та еще собачница. У нее уже есть три пса, один из которых из России. Все условия для содержания животных на зависть. Женщина живет в доме с большим подворьем, которое и является территорией для выгула четверолапых членов семьи.

Теперь она гуляет уже не по ростовским дворам. Фото: ЦБЖ.

По прибытии в новый дом хозяйка Серафимы отправила Центру безнадзорных животных фотоотчет. На снимках видно, что ростовскую дворняжку там ждали. И игрушки ей купили, и мягкий диванчик для животных, и большую двойную миску.

Четвероногой ростовчанке осталось только привыкнуть к семье и выучить язык.

С новой хозяйкой. Фото: ЦБЖ.

ИНОСТРАНЦЫ НИКОГДА СОБАК НЕ ВОЗВРАЩАЮТ

Мы решили побольше узнать о том, как Серафиме и другим собакам посчастливилось уехать за границу, и пообщались со специалистом Центра безнадзорных животных, Ольгой Шашкиной. Она рассказала, что им помогают благотворительные иностранные фонды. Они берут из социальных сетей ростовского Центра фото животных и рассказывают о собачках в своих странах. Если иностранцу понравился хвостатый друг из Ростова, то сотрудники Центра отправляют песика за границу.

К приезду ростовчанки вс было готово. Фото: ЦБЖ.

- Собак, уехавших за рубеж, уже не один десяток. Сейчас опять готовим нескольких животных в поездку за границу. Новые хозяева, в основном, из Германии, Бельгии, США, поэтому собаки уезжают. Случаев возврата животных из других стран не было. Там другой менталитет. Там будут бороться с трудностями, но назад собаку не вернут, - говорит Ольга.

В таких условиях будет жить Серафима. Фото: ЦБЖ.

НАША СПРАВКА

Центр безнадзорных животных около 15 лет осуществляет отлов собак по письменным заявкам ростовчан. После отлова животных вакцинируют от бешенства. И если все идет хорошо, то после трехдневного пребывания в центре, собаку отпускают. А в случае подозрения на бешенство, четвероногого сажают на десятидневный карантин. Кроме того, здесь придерживаются политики контролирования численности кошек и собак путем массовой стерилизации. Иногда здесь принимают зверушек от населения, правда, при наличии свободных мест.

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