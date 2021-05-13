«Вычислить за пять минут?!»: Как в Ростове получить справку для покупки оружия

Обычно врач спрашивает, есть ли жалобы и были ли травмы. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Казани произошло ужасное событие: 19-летний подросток совершил вооруженное нападение на школу, в которой когда-то учился. В результате атаки, погибли девять человек, десятки получили ранения. А после трагедии начали возникать вопросы, которые требуют решения.

"ДО 21 ГОДА ПСИХИКА ЕЩЕ НЕ УСТОЯВШАЯСЯ"

Надо сказать, что это не первый раз, когда подросток врывается в учебное заведение и начинает убивать. Так, в Керчи почти три года назад юнец расстрелял подростков в колледже: 21 человек был убит, 67 учащихся пострадали. Сам нападавший после расправы застрелился.

Тогда многие начали винить оружейное лобби, которое, по их мнению, всеми способами препятствует ожесточению законодательства о хранении и ношении оружия.

У медиков, подчас, не хватает врмени на пристальный осмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в законодательстве прорабатываются инициативы, с помощью которых можно будет запретить получать лицензию лицам, младше 21 года. Действительно ли, возрастной ценз сможет остановить эту кровавую череду расстрелов?

По словам ростовского психолога Александра Мирошниченко, в 18 лет у человека не совсем устоявшая психика и мировоззрение. В этом возрасте, юноши еще подвержены влиянию, и они не совсем понимают устройство окружающего мира. Вследствие глубокой обиды или из-за ложных идей, подростки могут пойти на преступление, и в этот момент им может понадобиться оружие.

При этом, возрастные ограничения могут и остановить будущего убийцу, но всего лишь на время. Нет гарантии, что затеяв свой гнусный план в 18 лет, стрелок откажется от своих идей, если не получит в руки оружие.

ЛИЦЕНЗИИ И СПРАВКИ НА ПОТОК?

Проблема не в оружейных магазинах, а в доступности получить лицензию. Сейчас, согласно законодательству, чтобы купить травматическое или гладкоствольное оружие необходимо получить справку от психиатра и пройти курсы безопасного обращения с оружием.

- Для приобретения гладкоствольного или травматического оружия необходимо получить справку по форме 002 - О/У, - говорит продавец одного из ростовских магазинов по продаже оружия Иван. - В данном документе врач-офтальмолог, психиатр и нарколог дают разрешение на владение оружием. Также необходимо сдать тест на наличие психотропных и наркотических средств в организме. Если отклонений у пациента не выявили, его отправляют на курсы обращения с оружием. После чего человек спокойно может пойти купить пистолет или гладкоствольное ружье.

При этом сейчас в каждом городе десятки частных контор занимаются выдачей справок абсолютно на любой вкус. Ростов-на-Дону в этом случае не исключение. Как правило, в таких клиниках большой поток посетителей, поэтому о глубоком анализе в кабинете у психиатра нет и речи.

Пройти специалиста в ростове не проблема. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ВЫЧИСЛИТЬ ПСИХОПАТА ЗА 5 МИНУТ СЛОЖНО

Обычно, врач спрашивает, есть ли жалобы, были ли травмы, и на этом вся проверка на адекватность заканчивается. Руководители клиник ставят специалистам планы, сколько они должны принять пациентов. Таким образом, по регламенту на пациента должно быть, в среднем, 3-5 минут на осмотр. Этого времени для полного обследования, конечно же, не хватает.

- За один поход к психиатру невозможно выявить психические отклонения, если только пациент не пришел за справкой в острый период, когда у него бредовая симптоматика и наблюдаются сверхценные идеи, - рассказал "КП-Ростов-на-Дону" психиатр-нарколог Алексей Казанцев. - Чтобы наркологу на выдаче справки заработать деньги, а им обычно платят небольшую сумму с каждой справки, им необходимо за смену в семь часов принять 70 человек. Злостного наркомана и алкоголика можно выявить сразу, а вот того, кто эпизодически употребляет определить за пять минут не всегда выходит.

Специалист не исключает, что, возможно, "казанский стрелок" получил справку в период ремиссии, когда болезнь можно выявить только при глубоком анализе, а не за пять минут как при медосмотре. Определенная вина в подобных случаях, если человек не здоров, может лежать и на родственниках, которые не обращают внимания на расстройства или скрывают их перед врачами.

У медиков, подчас, не хватает врмени на пристальный осмотр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАРКОЛОГА МОЖНО ПРОЙТИ И В ДРУГОМ ГОРОДЕ...

При этом все эти справки, походы к врачам усложняют жизнь только порядочным гражданам, которым нечего скрывать. Остальные всегда могут найти лазейку, чтобы получить заветное разрешение на оружие. И дело даже не в нем: подобные справки поставлены на поток и штампуют для водителей, работников государственных служб. И любая такая справка может стать оружием в руках психически не здорового человека.

Например, человек с пропиской из области, может оплатить от одной до двух тысяч рублей и пройти обследование в Ростове-на-Дону. Проверяют ли «кандидата» по базам на тему «Есть ли у человека пристрастия к наркотикам?», остается загадкой. В провинциальных городах и еще проще: нарколог смотрит в рукописный журнал на предмет, есть ли фамилия пациента в списке. А тест на наличие психотропных веществ в организме не выявит наркомана, если тот не будет употреблять в течение пары месяцев.

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