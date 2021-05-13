"Расстрелы больных людей мы уже проходили": психиатр Ольга Бухановской против смертельного приговора "казанскому стрелку"

Трагедия в Казани прогремела на всю страну. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вот уже несколько дней не утихают разговоры вокруг чудовищной трагедии в Казани, когда 19-летний парень устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли 9 человек, среди которых школьники и двое преподавателей. Десятки человек до сих пор находятся в больницах с огнестрельными ранениями.

В социальных сетях поднялась волна обсуждений причин инцидента и размере наказания за такие преступления. За компетентным мнением "КП-Ростов-на-Дону" обратилась к известном ростовскому психиатру с многолетним стажем и мировым именем Ольге Бухановской.

БОЛЕН ИЛИ НЕТ?

Специалист допустила, что речь может идти о серьезных психических нарушениях у парня, который, по предварительным данным, убил нескольких человек. Однако без детального осмотра пациента давать точные оценки невозможно в принципе.

- Основываясь на видео и сведениях из Интернета, касающихся его допроса, предполагаю, что возможно молодой человек может находиться в психозе - свидетельством этого может служить его идея о боге, - отметила Ольга Александровна. - Психоз может возникнуть и в рамках психического заболевания, например шизофрении или шизоаффективного расстройства.

Специалист предположила, что такое повдение может быть связано и с использованием, в том числе наркотических веществ. Однако, учитывая подробные сведения о том, что он делал до и после преступления, вероятность нахождения его в состоянии опьянения - маловероятна.

Эксперт добавила, что врачам-психиатрам во время судебно-психиатрической экспертизы придется установить: болен он или нет?

КАЗНИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ?

На фоне преступления, после которого погибли невинные дети, обострились и разговоры о возобновлении высшей меры наказания - смертельного приговора. Ростовский специалист высказала свое мнение и по этому поводу.

- Я бы смертную казнь использовала только к коррупционерам. К тем, кто разрушает страну и вредит народу, - призналась Ольга Александровна. - Но, если преступление совершено психически больным человеком, он не виноват в этом. Это беда его и семьи. Я очень сочувствую всем, но расстреливать психически больных - мы это уже проходили. Расстрелы к исчезновению психических заболеваний не приводят. Это показали 1941-1945 годы.

По словам Ольги Бухановской, только более внимательное отношение к психическому здоровью людей может предотвратить подобные трагедии.

- Культура, знания и просвещение в этой сфере должны привести к более ранним выявлением душевных расстройств и своевременному лечению, - считает специалист. - Есть онконастороженность, когда врачи готовы увидеть в каждом из симптомов болезни рак. Тоже самое должно быть и в плане душевного благополучия. Этот случай еще раз показывает, что никто из нас не застрахован от того, чтобы заболеть душевным расстройством. Важно проявлять внимание и к своему психическому состоянию, и к окружающим. Главное - это во время обращаться к грамотным психиатрам. Не стоит бояться психиатрии, это такая же часть медицины.

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