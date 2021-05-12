Коронавирус в Ростове-на-Дону на 12 мая 2021: в тяжелом состоянии находятся 20 местных жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 205 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону за сутки коронавирусом заразились 74 человека. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 205 жителей. Общее число инфицированных достигло 90 321.

За сутки от вируса вылечились 189 человек. За все время пандемии - 80 921.

Новые случаи заражения выявили в 28 городах и районах. Лидером по приросту зараженных остается Ростов-на-Дону.

Среди новых заболевших 27,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 41% – от 46 до 65 лет; 20% – от 66 до 79 лет; 5,9% – старше 80 лет; 5,4% – дети.

В ковидных госпиталях остаются 1 611 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 20 из них.

Подтвердилась смерть четырех зараженных. Это две женщины от 72 до 96 лет и двое мужчин от 65 до 72 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами вируса стали 4 134 человек.

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