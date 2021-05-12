Налетчики ворвались в магазин в центре Ростова-на-Дону и "смели" с витрины 12 айфонов

Больше десяти айфонов украли из магазина в Ростове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону днем, 12 мая, произошло разбойное нападение на магазин, в котором продают дорогостоящую технику от фирмы Apple. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» продавец-консультант, в офис на Пушкинской внезапно ворвались двое мужчин.

- Мне показалось, что они молоды. На лице у одного была медицинская маска, на лице у второго – тканевая, - сообщил собеседник издания.

Один из налетчиков плеснул в лицо продавцу газом из перцового баллончика, а затем разбил витрину. Второй злоумышленник быстро сгреб с нее 12 новеньких айфонов. Через три минуты грабителей и след простыл.

- Мне до сих пор тяжело дышать, - сказал продавец.

Сотрудник магазина уже написал заявление в полицию. Сейчас злоумышленников разыскивают. По предварительным данным, грабители нанесли магазину ущерб на сумму примерно 700 тысяч рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на одну из аптек напал налетчик. Его быстро задержали. Подозреваемым оказался 27-летний местный житель Ростова-на-Дону. Вечером он вошел в торговый зал, взломал дверь, ведущую к кассовой зоне. Там мужчина увидел кассира, вытащил нож и с угрозами потребовал отдать всю имеющуюся в кассе выручку. Но денег не оказалось, поэтому грабитель схватил лежащий телефон и убежал.

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